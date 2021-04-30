Пятница, 30 Апреля 2021 15:07

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян открыл два новых качества в армянском обществе для себя, которые, как он надеется, будут иметь временный характер, в противном случае, у страны никогда не будет прогресса.

Так, на встрече со своими сторонниками он отметил, что открыл для себя в армянском обществе два новых качества - терпимость ко лжи и непрофессионализму. Он указал на то, что каждое выступление лидера страны, сделанные им заявления, опровергаются буквально через 15 минут после сказанного. <И, несмотря на это, у него достаточно большое число сторонников. Это не нормально. Я думаю, что должно быть уголовное наказание за ложь со стороны должностного лица, и уж тем более первого лица государства. К примеру, силой закона, если выяснится, что чиновник соврал, он теряет должность и на протяжении 5 лет не имеет права занимать госдолжности. Такие строгие методы нужно применять, чтобы освободиться от этого явления>, - считает Кочарян.

По его словам, первое лицо должно быть примером для подражания, и нельзя постоянно лгать. Кочарян констатировал, что это становится некой ролевой моделью <Получается, в твоем обществе вранье становится нормальным явлением , образом жизни, что не нормально. И второе - непрофессионализ. Министром назначают лицо, которое в своей жизни не руководил и тремя людьми. Весь его профессиональный путь - это школьный аттестат и диплом об окончании ВУЗа. И главное - нет общественного сопротивления этому явлению, и это тоже не нормально>,

- сказал второй президент, добавив, что это проявление некой стадии невежества, и невозможно будет поменять общество, пока эти качества не будут изменены.

Говоря о сфабрикованных уголовных делах, Кочарян назвал ненормальным явление, когда в стране люди гордятся собственными уголовными делами. <Когда, в стране нет главы общины, который бы не проходил по трем уголовным делам, или мэр, которому инкриминируется 28 преступлений. Есть уголовные дела, по которым, после возбуждения, не было проведено никаких следственных мероприятий на протяжении двух лет, и чиновники уже не видят в этом ничего плохого, свыкаются с жизнью с таким статусом. Мы после устранения этой власти, должны вернуть прежнее восприятие, что находится под следствием - не есть хорошо>, - отметил Кочарян.