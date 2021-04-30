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 Пятница, 30 Апреля 2021 13:16
Наира Бадалян

Страны ЕАЭС постепенно переходят в фазу постпандемического восстановления - премьер-министр Казахстана

Страны ЕАЭС постепенно переходят в фазу постпандемического восстановления - премьер-министр Казахстана

АрмИнфо.. Страны ЕАЭС постепенно переходят в фазу постпандемического восстановления, последовательное наращивание темпов массовой вакцинации, реализуемые государствами-членами Союза, позволяет говорить о выходе Стран Евразийского союза из текущего кризиса уже в ближайшей перспективе.

Об этом заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 30 апреля на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе..

Как отметил премьер-министр, опыт стран Европы и Северной Америки и Юго- Восточной Азии показывает, что именно вакцинация является первостепенным фактором снятия ограничительных мер и возврата к допандемическим траекториям роста.

В этом контексте Аскар Мамин отметил успехи отдельных стран, в первую очередь РФ, в проработке вакцин от Covid-19. По его словам, в Казахстане тоже проводится соответствующая работа и тоже разработали собственную вакцину. "Это позволяет говорить о росте уровня фармакологической безопасности, и самодостаточности всего региона", - сказал он.

Вместе с тем, как отметил глава кабмина, необходимо отметить эффективность принятых в рамках ЕАЭС в прошлом году совместных мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии. "Реализуемые нами срочные антикризисные меры позволили повысить макроэкономическую устойчивость государств- членов ЕАЭС", - сказал он.

Благодаря скоординированным действиям, по словам Аскара Мамина, уже отмечается постепенное улучшение показателей взаимной торговли между странами ЕАЭС. В частности, в январе-феврале текущего года взаимная торговля составила ЕАЭС $9 млрд., что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба. 


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