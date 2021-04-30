Пятница, 30 Апреля 2021 11:57

АрмИнфо.Судя по всему, 2021 год будет для нашего региона не менее сложным, чем 2020-й. Основания для такого утверждения дают несколько взаимосвязанных факторов. Подобное мнение выразил АрмИнфо профессор Грузинского технического университета, доктор международных отношений, конфликтолог Амиран Хевцуриани.

“Мы видим, что в ситуации вокруг Украины российский президент Владимир Путин вполне сознательно взял тайм-аут. За несколько дней до этого германский канцлер Ангела Меркель заявила, что строительство «Северного потока-2» обязательно будет завершено к лету. Меж тем, благодаря трубопроводу Украина теряет статус энергетического коридора - российский газ будет на 100% транспортироваться в Европу по новому маршруту. В этом свете, Кремль в эскалации ситуации в Украине не заинтересован. Во всяком случае, сейчас”, - отметил он.

При этом, согласно Хевцуриани, ситуация вокруг Украины в силу целого ряда внутрироссийских и внутриукраинских факторов по-прежнему остается тревожной. В этом свете, он не исключает развязывания масштабных боевых действий на юго-востоке страны уже к концу лета началу осени. По его прогнозам, в случае подобного развития событий Запад немедленно “выразит возмущение”, но как всегда ограничится санкциями. А “Старая Европа” начнет бег с бумагами, и совершенно не исключено, что обвинит в обострении ситуации украинское правительство, как это было в случае Грузии в 2008 году.

И вот здесь, согласно конфликтологу, на первый план вновь выходит турецкий фактор. А еще точнее необходимость нейтрализации, не скрывающей симпатий к Украине и периодически поставляющей Киеву оружие, Турции. По мнению Хевцуриани, подобная нейтрализация без “кусочка шоколада” немыслима. И таким “кусочком шоколада” в очередной раз может оказаться стратегический союзник России Армения. Таким образом, по его оценкам, не исключено, что Путин может предложить Эрдогану еще одну возможность для свободных действий на Южном Кавказе в обмен на твердый нейтралитет в украинском вопросе.

“Упоминание необходимости разблокирования коммуникаций в подписанном 9 ноября прошлого года трехстороннем заявлении по Карабаху дает Баку возможность требовать т.н. Зангезурский коридор, через который Азербайджан стремится получить связь с Нахичеванской автономной республикой. Последнее для Армении категорически неприемлемо. Соответственно, неповиновение Еревана может стать причиной начала новой военной кампании на Южном Кавказе, на что неоднократно намекал Ильхам Алиев. И недавнее признание президентом США Байденом факта Геноцида армян в Османской империи является дополнительным аргументом, мотивирующим Анкару заключить ещё одну сделку с Москвой. Особенно, если последняя заплатит за это “кусочком шоколада”, - подытожил конфликтолог.