Четверг, 29 Апреля 2021 15:57

АрмИнфо.Уверен, переговорным путем возможно восстановить территории Арцаха, хотя бы в границах бывшего Нагорно- Карабахского автономного округа (НКАО). Об этом второй президент Армении Роберт Кочарян заявил на встрече со своими сторонниками.

По его словам, нужно исходить из реальной картины. "К примеру, Шаумянский район всегда был предметом для переговоров, хотя бы на протяжении моих 10 лет пребывания у власти. Фактически, мы управляли территориями НКАО и 7 азербайджанскими районами вокруг него. По вопросу Шуши и Гадрута я вижу возможности, поскольку в противном случае, юридическое признание результатов войны, в том числе и со стороны международного сообщества рассматривается в качестве слабого, не хорошего аргумента", - сказал Кочарян, добавив, что это тоже самое, если бы Армения после войны 1992-94 гг сказала, "мы свой вопрос решили, переговоры вести не будем".

При этом он добавил, что, по сути, так было сказано, и это привело к войне. Кочарян считает, что заявление властей РА, что "Арцах - это Армении и точка", а также анонсирование ряда экономических проектов на юге Арцаха завели переговорный процесс в тупик, и противник не нашел иного пути для решения вопроса кроме войны.

По его словам, армянская сторона, тем же путем, через переговорный процесс может решить вопрос Гадрута и Шуши.

"В целом поражение - горькая вещь. И чтобы с этой горечью не соприкасаться, нужно делать всё для избежания войны", - сказал второй

президент РА.

Кочарян также убежден, что у Армении были сильные позиции в переговорном процессе, поскольку у нее была уверенность в силе собственного государства, в превосходстве армии, страна развивалась двукратными темпами без нефти и газа, система управления была эффективнее, чем у Азербайджана, и страна была более интересной и привлекательной для международных партнеров.

"Мы не сможем говорить по ряду вопросов вокруг Карабаха, если Армения продолжит оставаться в таком слабом положении. Если мы хотим чего-то достичь, нам нужно повысить класс Армении, иначе всё тщетно", - сказал Кочарян, добавив, что в Армении в первую очередь при смене власти, нужно изменить систему управлении, которая находится в кризисе.

Кочарян считает, что произошедшее с Арменией - результат этого кризиса в системе управления. "Семья разлагается, когда непонятно кто в ней кто", - добавил Кочарян, сказав, что выборы путь для выхода из этого кризиса.

В заключение он подчеркнул, что руководитель страны, уважающий свой народ не должен говорить, "разделите со мной мою вину".