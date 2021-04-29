Четверг, 29 Апреля 2021 15:45

АрмИнфо.26 лет Азербайджан находился в состоянии фрустрации, а нарратив "эта земля наша" и "потеряли мы ее в результате войны с более слабой Арменией" звучал многолетним рефреном. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Отсюда мифы о том, что с Азербайджаном воевала Россия, армянское лобби, но только не Армения, тем более Арцах. И все это очень неплохо работало в качестве внутриполитического инструмента. Поскольку ответом на вопрос, почему у рядового азербайджанца нет богатств, демократии, прав человека и элементарного права на выбор всегда было, а потому что армяне, потому что мы должны купить оружие, глупых европейцев, русских и т.д. Соответственно, победа вызвала эйфорию в обществе, которую азербайджанские политики и Ильхам Алиев, в частности, отыгрывают по полной. Может ли эта эйфория продолжаться вечно? Разумеется, нет", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему эйфория продолжается сегодня, политолог ответил, - потому что победа Азербайджана неполная. И сегодня Баку открытым текстом говорит, что ему нужна земля без армян. Но и землю ему взять полностью не удалось. И вот эта незавершенность вполне отражает те чувства, которые сегодня есть в Азербайджане. И эти чувства, по прогнозам политолога, непременно будут приводить к недовольству. "Пока что власть уверяет, что проблема ею решена, ее просто нет. Но очень скоро она начнет утверждать, "что нас остановили, не дав ее решить окончательно". Другое дело, что в Баку всегда умели справляться с недовольством различными репрессивными методами", - заметил он.

При этом, согласно оценкам Искандаряна, одержав победу, Азербайджан, очень возможно, приобрел даже столько, сколько сам не ожидал приобрести. И речь здесь далеко не только о территориях. Меж тем, Армения и Арцах потеряли ровно столько, сколько приобрел Азербайджан.

В качестве одного из политических итогов войны политолог отметил вступление Турции в постсоветский конфликт на постсоветском пространстве. "Это произошло впервые в истории постсоветского пространстве. Такого не было нигде. Страна член-НАТО вступила в игру и выиграла. Потому что без поддержки Турции итоги войны были совсем иными", - подчеркнул он.

В результате войны Ильхам Алиев, по оценкам Искандаряна, получил большие, а отнюдь не меньшие возможности для комплементаризма. В этом свете, он напомнил, что Азербайджан, в отличие от Армении, всегда пытался вести комплементарную политику. И опять-таки в отличие от Армении делал это молча. Турция в свою очередь давно присутствовала в регионе экономически, коммуникационно. И вот теперь, пусть символически, стала присутствовать в сфере обеспечения безопасности. И все это очень серьезно, не говоря уже о демонстративном участии Турции в прошлогодней войне.

Соответственно, если раньше, согласно политологу, любую эскалацию можно было остановить телефонным звонком из Москвы, то теперь у Алиева на столе два телефона, и один из них в Анкару. И то какой из них звучит громче - большой вопрос. Все это, по его оценкам, позволяет Алиеву строить собственную политику на соперничестве между Москвой и Анкарой. "Да, мы видим, что некоторые вещи Россия Турции уже не позволила. Но некоторых целей Анкара добилась. И пустой самолет из Баку в Ереван - это яркий пример того, что отныне Путин вынужден согласовывать некоторые вещи с Эрдоганом. Алиев в свою очередь приобрел возможность танцевать на поле между двумя большими дядьками, так как он до этого танцевать не мог. И это немаловажное приобретение. И Азербайджан будет этим пользоваться", - прогнозирует он.

Все это, по оценкам политолога, происходит на фоне последовательного снижения внимания Соединенных Штатов к Южному Кавказу. А регион для США - это не Китай, не Юго-Восточная Азия и даже не Украина с Казахстаном. И этот процесс, в котором ничего хорошего для Армении нет, по его прогнозам, будет продолжаться и дальше. Все это Искандарян обуславливает наступлением "нового мира" - средних держав. В конфликты вступают региональные силы, страны, действительно заинтересованные в том или ином регионе. А ситуация в которой любой конфликт в мире немедленно окрашивался в цвета идеологического противостояния ОВД и НАТО уже в прошлом.

"Как результат серьезными противниками России на постсоветском пространстве сегодня являются: на западе Польша, на юго-западе Румыния, на юге Турция и в Китай в Центральной Азии. Китай, конечно, глобальная сила, но в Центральной Азии он представлен как региональный игрок. И вся эта далеко не случайная тенденция очень хорошо проявилась на примере второй карабахской войны. Вопрос решался Турцией и Россией. Все остальные ограничились призывом к миру. Именно поэтому решать вопросы в нашем регионе от НАТО будет Турция, а не США. Просто потому, что Джо Байден отнюдь не просыпается с картой Арцаха над головой. И для нас, представляется, чрезвычайно важным все это понимать", - подытожил политолог.