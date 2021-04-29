Четверг, 29 Апреля 2021 12:58

АрмИнфо.Признание президентом США Джо Байденом факта Геноцида армян практически никак не отразится на международной позиции Армении, в частности, на отношениях Еревана с Анкарой и Баку. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

В свете своего прогноза относительно отсутствия особых изменений во внешней политике Армении, политолог отметил, что какие-либо переговоры между Турцией и Арменией сегодня не ведутся. Более того, переговоры, собственно, не ведутся и с Азербайджаном. Причем, по оценкам Искандаряна, по большому счету, именно стремление Баку привязать себя к проблематике Геноцида армян и создает взаимную обусловленность армяно- турецких проблем с проблемами между Азербайджаном и Арцахом.

В целом, политолог оценивает подобную солидарную с Анкарой позицию Баку как вызывающую изумление. Поскольку, на его взгляд, Азербайджан вообще не имеет никакого отношения, тем более, взаимосвязи с Геноцидом армян в Турции.

24 апреля президент США Джо Байден в своем заявлении по случаю 106-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи использовал термин "genocide". "Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время Геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний. Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и общинных лидеров в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад", - заявил президент США.

"На международном уровне также все довольно предсказуемо. Уже долгие годы многие страны мира одна за другой признают геноцид. А Турция также периодически обижается на эти страны. Но потом ведь все это проходит. Соответственно, я не ожидаю особых, экстраординарных изменений в отношениях США и Турции, которые помимо всего прочего еще и являются союзниками по НАТО", - заметил он.

Оценивая ситуацию, в целом, как достаточно нелегкую, Искандарян не считает, что признание Соединенными Штатами исторического факта свершения геноцида в отношении армян может серьезно осложнить даже отношения между Вашингтоном и Анкарой. В этом свете, он отметил, что тот же отзыв турецкого посла из Вашингтона ничего не изменит, напомнив, что аналогичным образом Анкара вела себя и в отношениях с той же Швейцарией и Францией, что отнюдь не мешает Турции сегодня прекрасно сотрудничать с этими странами. Причем, последние не только признали геноцид, но и криминализировали его отрицание на своей территории.

Отсутствие признания факта Геноцида армян другими странами политолог обуславливает исключительно политическими и экономическими причинами. Турция - страна достаточно влиятельная и портить с ней отношения, с учетом истерического восприятия Анкарой исторических реалий, особо не стремятся достаточно многие страны. При этом, людей, отрицающих факт Геноцида армян, в мире, согласно Искандаряну, в общем-то, не существует. Как не существует и серьезных историков, отрицающих этот исторический факт. Разумеется, помимо источников турецких.