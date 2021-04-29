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 Четверг, 29 Апреля 2021 11:23
Алина Оганесян

Общее число граждан, заболевших в Армении коронавирусом, превысило 215 тыс. человек

Общее число граждан, заболевших в Армении коронавирусом, превысило 215 тыс. человек

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 4 284 теста на коронавиурс, из коих болезнь подтвердилась у 656 граждан (15,3%), выздоровело - 882 человека, скончалось - 16. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Согласно источнику, фактическое лечение на данный момент получают 13 257 пациентов.

Общее число заболевших в Армении коронавирусом по положению на 11:00 29 апреля составило 215 528 человек (22%), число выздоровевших достигло - 197 171 (91,5%), летальных исходов - 4 087 (1,8%). С момента вспышки пандемии в республике было проведено 979 060 тестов на коронавирус.

Вместе с тем, за прошедшие сутки было зарегистрировано 4 случая, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее количество подобных случаев составило - 1013.


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