Четверг, 29 Апреля 2021 11:15

АрмИнфо. Евросоюз выступил с заявлением, в котором призывает Азербайджан незамедлительно вернуть армянских военнопленных.

Так, в заявлении, отмечается, что Европейский союз приветствует укрепление режима прекращения огня на местах после соглашения о прекращении огня, достигнутое сторонами 9 ноября 2020 года, и некоторые положительные результаты, достигнутые в таких вопросах, как репатриация человеческих останков и оказание гуманитарной помощи серьезно пострадавшему от конфликта населению.

Однако, Европейский союз вновь заявляет, что необходимы новые усилия для укрепления доверия между обеими странами и достижения прогресса на пути к прочному миру. "Это включает воздержание от враждебной и оскорбительной риторики, завершение как можно скорее процесса возвращения всех оставшихся военнопленных и задержанных лиц, независимо от обстоятельств их ареста, а также сотрудничество по другим важным вопросам, таким как разминирование.

В этом контексте, после недавнего уведомления Европейского суда по правам человека, направленного в Комитет министров относительно временных мер, указанных в правиле 39 Регламента Суда в отношении недавнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, мы подчеркиваем, что в прецедентном праве Суда четко установлено, что государства-участники Европейской конвенции о правах человека обязаны соблюдать временные меры. Мы призываем Азербайджан предоставить, оставшуюся информацию, запрошенную Судом", - говорится в заявлении ЕС.

При этом подчеркивается, что к выше представленному заявлению присоединили: Албания, Андорра, Армения, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Республика Северная Македония, Норвегия и Сан-Марино.