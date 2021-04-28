Среда, 28 Апреля 2021 18:42

АрмИнфо. В рамках заседания Комитета секретарей Советов безопасности стран - членов ОДКБ в Душанбе состоялась встреча секретарей Совбеза Армении и России Армена Григоряна и Николая Патрушева.

Согласно информации СБ РА, стороны подчеркнули важность постоянных контактов глав обоих стран и развития сотрудничества между оборонными ведомствами и спецслужбами Армении и России.

В контексте обеспечения безопасности Армен Григорян коснулся масштабных реформ, проводимых в Вооруженных Силах Армении в рамках взаимовыгодного сотрудничества ВС обоих стран с учетом стратегически-союзнического характера отношений.

В свою очередь, Николай Патрушев подчеркнул важность функционирования российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, благодаря которым можно восстановить нормальную жизнь в Нагорном Карабахе. Он также отметил необходимость развития региональной инфраструктуры.

В ходе встречи стороны утвердили план сотрудничества между аппаратами Совбезов Армении и России в рамках соглашения на 2021-2022 годы.

По итогам встречи стороны договорились о взаимных визитах в ближайшее время.