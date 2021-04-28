Среда, 28 Апреля 2021 18:23

АрмИнфо.На следующей неделе Армения получит партию китайской вакцины от коронавируса, сообщила и.о. министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян на брифинге 28 апреля. Вакцина будет доступна для всех граждан старше 18 лет.

"У нас есть 100 тыс. доз, которые предусмотрены для 50 тыс. человек", - сказала она. Китайская вакцина предоставлена Армении бесплатно, армянская сторона только организовала перевозку.

Министр сообщила, что есть также предварительная договоренность о приобретении вакцины Novavax (США), однако не уточнены сроки и стоимость препарата.