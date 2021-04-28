Arminfo.info




 Среда, 28 Апреля 2021 16:32

В Азербайджане прошла антироссийская акция протеста

В Азербайджане прошла антироссийская акция протеста

АрмИнфо.Сегодня группа членов общественной организации Народное движение провела акцию протеста перед посольством России в Баку. Акция была приурочена к очередной годовщине советизации Азербайджана в 1920 году XI Красной армией.

Как сообщает Turan, участники подняли плакат: <Требуем вывода российский войск из Азербайджана>. <Мы требуем вывода русских из Карабаха, они не миротворцы, пусть их заменят турецкие военные>, - сказал один из протестующих. Полиция отобрала плакаты из рук участников и оттеснила их от здания.

Организаторы распространили в СМИ резолюцию акции, в которой сказано, что Народной движение расценивает приход российских военных , как покушение на суверенитет Азербайджана.  Эти военные занимаются в Карабахе не миротворчеством, а делают что хотят. Все это противоречит интересам Азербайджана, сказано в резолюции.

Народное движение было основано в 2019-м году экс-министром внутренних дел страны Искендером Гамидовым. Членами этой структуры являются ряд политических партий общественных организаций.


Лента новостей
Армения получит из Китая вакцины от COVID-19Армения получит из Китая вакцины от COVID-19
И.о. вице-премьера и и.о. министра здравоохранения Армении привились вакциной от AstraZenecaИ.о. вице-премьера и и.о. министра здравоохранения Армении привились вакциной от AstraZeneca
Арарат Мирзоян: Азербайджан грубо нарушая договоренности, продолжает незаконно удерживать сотни армянских военнопленныхАрарат Мирзоян: Азербайджан грубо нарушая договоренности, продолжает незаконно удерживать сотни армянских военнопленных
Налогово-таможенный комитет Армении пресек контрабанду щенковНалогово-таможенный комитет Армении пресек контрабанду щенков
Саркисян призвал Генсеков СЕ и ОБСЕ предпринять все необходимые меры для обеспечения репатриации всех военнопленных из АзербайджанаСаркисян призвал Генсеков СЕ и ОБСЕ предпринять все необходимые меры для обеспечения репатриации всех военнопленных из Азербайджана
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
IDpay: переводы из Армении в Россию и обратноIDpay: переводы из Армении в Россию и обратно
Freedom House: Внутренний кризис в Армении, спровоцированный войной в Карабахе, рискует свести на нет успех Бархатной революцииFreedom House: Внутренний кризис в Армении, спровоцированный войной в Карабахе, рискует свести на нет успех Бархатной революции
Николу Пашиняну нет альтернативы -  Арарат МирзоянНиколу Пашиняну нет альтернативы -  Арарат Мирзоян
В Азербайджане прошла антироссийская акция протестаВ Азербайджане прошла антироссийская акция протеста
Сведение личных счетов или дань справедливости: Сведение личных счетов или дань справедливости: "Мой шаг" ликвидирует льготу для склада "Агарак" в Мегри
Второй президент Армении о комплексах действующих властей и движущей силе экономикиВторой президент Армении о комплексах действующих властей и движущей силе экономики
Прогноз: Возможность избрания другого премьера ничтожно малаПрогноз: Возможность избрания другого премьера ничтожно мала
Парламентское большинство Армении идет на криминализацию ответственности за воспрепятствование проведению предвыборной кампанииПарламентское большинство Армении идет на криминализацию ответственности за воспрепятствование проведению предвыборной кампании
Прогноз: Россия свернут шею любому, кто попытается повернуть Армению на ЗападПрогноз: Россия свернут шею любому, кто попытается повернуть Армению на Запад
Роберт Кочарян: Произошедшее с Арменией подобно стихийному бедствию, повлиявшему на все сферы нашей жизниРоберт Кочарян: Произошедшее с Арменией подобно стихийному бедствию, повлиявшему на все сферы нашей жизни
В РПА отреагировали на обвинения президента АрцахаВ РПА отреагировали на обвинения президента Арцаха
Араик Арутюнян будущее Армении и Арцаха видит в рамках более глубокого военно- политического сотрудничества с РоссиейАраик Арутюнян будущее Армении и Арцаха видит в рамках более глубокого военно- политического сотрудничества с Россией
Ардшинбанк предлагает более удобный способ получения быстрых денежных переводов  Ардшинбанк предлагает более удобный способ получения быстрых денежных переводов  
Парламент Армении готовится в выборамПарламент Армении готовится в выборам
Более 65 конгрессменов призывают Комитет по ассигнованиям США выделить $100 млн.  для помощи Армении и АрцахуБолее 65 конгрессменов призывают Комитет по ассигнованиям США выделить $100 млн.  для помощи Армении и Арцаху
За сутки в Армении выявлено 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 588За сутки в Армении выявлено 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 588
Лавров и Байрамов обсудили выполнение договоренностей по КарабахуЛавров и Байрамов обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Азербайджан в нарушение договоренностей не допустил паломников в ДадиванкАзербайджан в нарушение договоренностей не допустил паломников в Дадиванк
Находящиеся в Азербайджане армянские пленные при содействии МККК передали видеобращения своим семьямНаходящиеся в Азербайджане армянские пленные при содействии МККК передали видеобращения своим семьям
Спикер парламента Армении и экс вице-спикер парламента Великобритании договорились о совместных усилиях в работе с международными партнерамиСпикер парламента Армении и экс вице-спикер парламента Великобритании договорились о совместных усилиях в работе с международными партнерами
Ара Айвазян: Заявление Байдена может стать важным шагом для нормализации армяно- турецких отношенийАра Айвазян: Заявление Байдена может стать важным шагом для нормализации армяно- турецких отношений
ГСЧС Арцаха опровергает информацию о подрыве машины российских миротворцев на минеГСЧС Арцаха опровергает информацию о подрыве машины российских миротворцев на мине
Франсуа-Ксавье Белами: Европа имеет достаточно рычагов для возвращения армянских пленных из АзербайджанаФрансуа-Ксавье Белами: Европа имеет достаточно рычагов для возвращения армянских пленных из Азербайджана
Франсуа Пуппони внес в Национальную ассамблею предложение о принятии резолюции о немедленном освобождении армянских военнопленныхФрансуа Пуппони внес в Национальную ассамблею предложение о принятии резолюции о немедленном освобождении армянских военнопленных
Комиссар Совета Европы по правам человека обратилась к президенту Азербайджана в связи с открытием Комиссар Совета Европы по правам человека обратилась к президенту Азербайджана в связи с открытием "Парка трофеев" в Баку
Ни один из пунктов “дорожной карты” Пашиняна не был реализован – Микаел МелкумянНи один из пунктов “дорожной карты” Пашиняна не был реализован – Микаел Мелкумян
Станислав Зась: Обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируетсяСтанислав Зась: Обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируется
ACBA Bank предоставляет возможность получать денежные переводы из России по номеру телефонаACBA Bank предоставляет возможность получать денежные переводы из России по номеру телефона
Ни одна партия не наберет 50%+1: в выигрыше останется Ни одна партия не наберет 50%+1: в выигрыше останется "Процветающая Армения" - Прогноз
ЮКЖД в 2021 году капитальным ремонтом обновит 9,5 км путейЮКЖД в 2021 году капитальным ремонтом обновит 9,5 км путей
Вокруг госзаказника Вокруг госзаказника "Сосу Пурак " споры - перешел ли он под контроль Азербайджана
Генералу Андранику Макаряну предъявлено обвинениеГенералу Андранику Макаряну предъявлено обвинение
Айпост запустил приложение Haypost Pay, позволяющее пополнять счет мобильного телефона, оплачивать коммунальные услуги, интернет, телевидение и ряд других платежейАйпост запустил приложение Haypost Pay, позволяющее пополнять счет мобильного телефона, оплачивать коммунальные услуги, интернет, телевидение и ряд других платежей
Прогноз: Новая война возможна, но маловероятнаПрогноз: Новая война возможна, но маловероятна
Прогноз: Мечты Алиева о Прогноз: Мечты Алиева о "Зангезурском коридоре" натолкнутся на геополитические реалии
Все совпадения случайны: почему жена Ваге Акопяна была приглашена на допрос в КГДВсе совпадения случайны: почему жена Ваге Акопяна была приглашена на допрос в КГД
Мнение: Турция не станет более агрессивной по отношению к Армении после признания Байденом Геноцида армянМнение: Турция не станет более агрессивной по отношению к Армении после признания Байденом Геноцида армян
Минздрав: В Армению поставили очередную партию российской вакцины Спутник VМинздрав: В Армению поставили очередную партию российской вакцины Спутник V
Позиции Пентагона и Анкары о будущем турецко-американских отношений после использования Байденом термина Позиции Пентагона и Анкары о будущем турецко-американских отношений после использования Байденом термина "геноцид"
По версии Euromoney HSBC Банк Армения признан лидером рынка торгового финансированияПо версии Euromoney HSBC Банк Армения признан лидером рынка торгового финансирования
За сутки в Армении зарегистрировано 595 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел  - 801 человекЗа сутки в Армении зарегистрировано 595 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел  - 801 человек
Омбудсмен Армении: Преступное преследование азербайджанскими военными пастуха из Аравуса подтверждает необходимость создания зоны безопасности вокруг СюникаОмбудсмен Армении: Преступное преследование азербайджанскими военными пастуха из Аравуса подтверждает необходимость создания зоны безопасности вокруг Сюника
Минобороны: ВС Армении не будут участвовать в учениях НАТО Defender Europe 21Минобороны: ВС Армении не будут участвовать в учениях НАТО Defender Europe 21
Замгубернатора Тавушской области Армении освобожден от должностиЗамгубернатора Тавушской области Армении освобожден от должности
Азербайджанские оккупанты продолжают захватывать территории Арцаха и осквернять армянское культурно-религиозное наследиеАзербайджанские оккупанты продолжают захватывать территории Арцаха и осквернять армянское культурно-религиозное наследие
Роберт Кочарян уверен в успехе на предстоящих выборахРоберт Кочарян уверен в успехе на предстоящих выборах
Посол США: Россия сыграла важную роль в остановке войны в Карабахе, однако есть много важных вопросов, нуждающихся в решенииПосол США: Россия сыграла важную роль в остановке войны в Карабахе, однако есть много важных вопросов, нуждающихся в решении
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном КарабахеПутин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Онлайн-кредитование малого и среднего бизнеса доступно на сайте Конверс Банка.Онлайн-кредитование малого и среднего бизнеса доступно на сайте Конверс Банка.
Армения и Индия изучают перспективы развития военно-технического сотрудничестваАрмения и Индия изучают перспективы развития военно-технического сотрудничества
В 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателейВ 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей
Арарт Мирзоян: Проблема Нагорного Карабаха не будет решена до тех пор, пока не будет реализовано право армян Арцаха на самоопределениеАрарт Мирзоян: Проблема Нагорного Карабаха не будет решена до тех пор, пока не будет реализовано право армян Арцаха на самоопределение
"Мой шаг" выдвигает кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра РА
Министр обороны Армении и посол Канады обсудили вопросы региональной безопасностиМинистр обороны Армении и посол Канады обсудили вопросы региональной безопасности
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Мечты Алиева о Прогноз: Мечты Алиева о "Зангезурском коридоре" натолкнутся на геополитические реалии
Израильский политолог: Есть абсурды, требующие исторической корректировкиИзраильский политолог: Есть абсурды, требующие исторической корректировки
Прогноз: Изменения в отношениях между Россией и США спроецируются на КарабахПрогноз: Изменения в отношениях между Россией и США спроецируются на Карабах
Эксперт: В “реанимации” МГ ОБСЕ заинтересованы США, Франция и… РоссияЭксперт: В “реанимации” МГ ОБСЕ заинтересованы США, Франция и… Россия
Глава ОС: Минская группа спасает саму себяГлава ОС: Минская группа спасает саму себя
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности