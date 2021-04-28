Среда, 28 Апреля 2021 16:32

АрмИнфо.Сегодня группа членов общественной организации Народное движение провела акцию протеста перед посольством России в Баку. Акция была приурочена к очередной годовщине советизации Азербайджана в 1920 году XI Красной армией.

Как сообщает Turan, участники подняли плакат: <Требуем вывода российский войск из Азербайджана>. <Мы требуем вывода русских из Карабаха, они не миротворцы, пусть их заменят турецкие военные>, - сказал один из протестующих. Полиция отобрала плакаты из рук участников и оттеснила их от здания.

Организаторы распространили в СМИ резолюцию акции, в которой сказано, что Народной движение расценивает приход российских военных , как покушение на суверенитет Азербайджана. Эти военные занимаются в Карабахе не миротворчеством, а делают что хотят. Все это противоречит интересам Азербайджана, сказано в резолюции.

Народное движение было основано в 2019-м году экс-министром внутренних дел страны Искендером Гамидовым. Членами этой структуры являются ряд политических партий общественных организаций.