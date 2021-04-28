Среда, 28 Апреля 2021 14:35

АрмИнфо.Возможность выдвижения и избрания другой кандидатуры в премьер-министры в переходный, предшествующий внеочередным выборам период я оцениваю как крайне низкую. Подобное мнение выразил АрмИнфо один из лидеров социально-демократической партии "Решение гражданина" Гарегин Мискарян.

25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов. Все это время он продолжит исполнять обязанности главы кабмина. "Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона будет распущен и будут назначены внеочередные выборы", - заявил Пашинян.

"Что же касается активизации оппозиции, активизации протестных выступлений против действующей власти, то все эти проявления были и в прошлом, есть сейчас и будут в будущем. Соответственно, никакого влияния на эти процессы техническая отставка Никола Пашиняна с поста премьер-министра, на мой взгляд, не имеет", - подчеркнул он.

Комментируя перспективы проведения предстоящих внеочередных выборов на основе обновленного Избирательного кодекса, политик с сожалением охарактеризовал эту вероятность как достаточно низкую. Меж тем, по его оценкам, выборы на основе нового ИК могли бы стать важным шагом на пути становления здорового политического поля во все еще находящейся в процессе демократического формирования Армении.

При этом Мискарян выразил убеждение в том, что формирование нового Избирательного кодекса является отнюдь не только обязанностью или прерогативой той или иной политической силы. В данном процессе, на взгляд политика, должны принимать участие все политические силы республики. Как минимум, политические игроки, заинтересованные и имеющие своей целью становление Армении как суверенного, демократического государства.

Меж тем, заявления из стана власти и оппозиции, по оценкам Мискаряна, сегодня говорят лишь о взаимном стремлении свести предвыборную борьбу в Армении исключительно к противостоянию двух полюсов. Таким образом, эти две силы, на взгляд политика, намерены в очередной раз поставить общество перед выбором между плохим и наихудшим.

"Но я не думаю, что наши избиратели вновь попадут во всю ту же ловушку. Понятно, что и те и другие приложат все возможные усилия в направлении построения избирательной кампании по принципу разделения на "белых" и "черных", "бывших" и "капитулянтов" на основе выспренных речей и призывов. Убежден, что наше общество сегодня как никогда ранее осознает всю гибельность выбора власти на основе предлагаемых ему подходов и принципов. Я убежден в наступлении времени осуществления выбора на основе ценностей. И сегодня возможность для реализации собственного права на выбор высока как никогда", - подытожил политик.