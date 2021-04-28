Среда, 28 Апреля 2021 11:55

АрмИнфо.В Ереване проходит внеочередное заседание Национального собрания Республики Армения. В повестке заседания два вопроса - пакет изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения и смежные законы, а также проект закона "О внесении изменения в Налоговый кодекс РА".

В частности, парламентское большинство предлагает изменения в УК и КоАП, которые предусматривают ввести уголовную ответственность за воспрепятствование предвыборной агитации, ответственность за все случаи, когда в результате препятствования избирательному процессу признаются недействительными результаты голосования на избирательном участке, применение насилия в участковом центре или у входа на участок. Предлагается также установить уголовную ответственность за публикацию ложных сведений о партии (партийном блоке) или кандидате, участвующем в выборах, если данный процесс имел место с корыстными целями и был осуществлен группой лиц или организованной группой. Как отмечается в обосновании к законопроекту, данное положение не касается публикации ложных сведений отдельным лицом.

В рамках проекта изменений в Кодекс об административных правонарушениях предлагается введение административного взыскания за ведение агитации в день, предшествующий голосованию, в день его проведения, а также ведение агитации лицом, не имеющим право на это.

Парламентарии предлагают также ввести уголовную ответственность в случае не предоставления компетентному органу информации, препятствующей приобретению статуса должностного лица.