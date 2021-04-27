Вторник, 27 Апреля 2021 15:40

АрмИнфо.Ни один из пунктов “дорожной карты” по преодолению сложившейся в стране ситуации, установлению стабильности и безопасности, представленной Николом Пашиняном, не был реализован. Такого мнения придерживается депутат от фракции “Процветающая Армения” Микаел Мелкумян.

“Ни один из пунктов не только не реализован, но даже не созданы условия для их воплощения в жизнь”, - заявил он 27 апреля журналистам.

Так, по его словам, Пашинян говорил о формировании безопасной среды, между тем, Армения по этой линии стала более уязвимой. Депутат указал на ситуацию в Сюнике, воинственную риторику Алиева по “зангезурскому коридору”, отметил отсутствие инвестиций и закономерный экономический спад. “Все это абсурдно и так мы никуда не придем”, - заявил он, отметив, что 20 июня станет для страны точкой бифуркацией.

При этом Мелкумян подчеркнул, что предстоящие выборы – последний законный шанс. В данном контексте, как считает он, если вдруг будут серьезные сомнения по поводу их справедливости, народ выйдет на улицы, чтобы встать на защиту своих голосов.

18 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян представил "дорожную карту" самых важных дел на ближайшее будущее, которые предпологали возобновление переговорного процесса по карабахскому вопросу в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания; обеспечение возвращения арцахцев в свои дома, полное восстановление нормальной жизни в Арцахе. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктур на территориях, находящихся под контролем властей Нагорного Карабаха; обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан; скорейшее возвращение попавших в плен солдат и гражданских лиц, обеспечение социальных гарантий их семьям; утверждение Программы реформирования Вооруженных Сил и старт реформ; преодоление пандемии коронавируса и устранение его последствий; восстановление атмосферы для экономической активности; активизация программ по разрешению демографических проблем; вовлечение представителей армянской диаспоры и диаспоральных структур в указанные процессы т.д. "Чтобы запустить необратимый процесс реализации данных мероприятий, потребуется шесть месяцев. В июне 2021 года я выступлю с отчетом о реализации дорожной карты, по результатам чего с учетом общественного мнения и реакции будет принято решение о дальнейших шагах", - сказал тогда Пашинян.