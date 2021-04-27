Вторник, 27 Апреля 2021 11:35

АрмИнфо.По версии авторитетного британского издания Euromoney HSBC Банк Армения (HSBC Armenia) признан лидером рынка торгового финансирования. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, таким образом HSBC Армения стал победителем в категории <Лучший банк в сфере торгового финансирования>.

Об этом отмечено в подготовленном Euromoney по результатам исследований обзоре торгового финансирования 2021г (Trade Finance Survey 2021).

Руководитель Департамента торгового финансирования HSBC Банка Армения Артак Петросян отметил: "Эта награда является замечательным достижением для HSBC Armenia, поскольку она отражает всю самоотверженность и усилия банка на максимально качественное удовлетворение потребностей своих клиентов. Отрадно, что победа представляет собой вердикт компаний, оценивших усилия банка и проголосовавших в крупнейшем независимом опросе. Торговое финансирование лежало в основе эволюции HSBC как финансового учреждения. Вот уже более 150 лет мы продвигаем эту важную услугу, чтобы сделать международную торговлю более доступной и эффективной для наших клиентов. Это признание показывает, что, несмотря на трудности прошлого года, мы смогли поддержать наших клиентов, обеспечив непрерывность услуг и улучшив их опыт с помощью наших решений, глобального охвата и тысяч профессионалов на более чем 50 рынках по всему миру. Мы продолжим инвестировать в развитие решений по торговому финансированию и поможем предприятиям выйти на новые рынки и расширить географию своей торговли".

По результатам исследований Euromoney рынка торгового финансирования, Банк HSBC в 2021г четвертый год подряд удостаивается звания лучшего в мире банка по торговому финансированию. HSBC также был признан лидером рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке и общим лидером по обслуживанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Банк занял первое место на 23 отдельных рынках, включая Гонконг и Великобританию, и был признан лучшим поставщиком услуг в целом на 17 рынках.

Отметим, что головной офис группы HSBC (HSBC Holdings plc) находится в Лондоне. HSBC обслуживает клиентов по всему миру из офисов в 64 странах, с присутствием в Европе, Азии, Северной Америке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Активы по состоянию на 31 декабря 2020г составили $2.984 млрд. HSBC является одной из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций. В Армении Группу HSBC представляет HSBC Armenia (HSBC Банк Армения), функционирующий с 20 июня 1995г, акционерами которого выступают HSBC Europe BV - 70% и Wings Establishment - 30%. Активы HSBC Armenia, с учетом посреднических ресурсов от HSBC Holdings plc, по состоянию на 31 декабря 2020г составили 303 млрд драмов.