Вторник, 27 Апреля 2021 11:19

АрмИнфо.Министерство обороны Армении не планирует участия подразделений Вооруженных сил Армении в учениях НАТО Defender Europe 21. Об этом говорится в заявлении Минобороны РА.

"Несмотря на сделанное ранее официальное разъяснение, в ответ на запросы, которые продолжают поступать из СМИ, мы еще раз сообщаем, что Министерство обороны Армении не планирует участия подразделений Вооруженных сил Армении в учениях НАТО Defender Europe 21", - говорится в сообщении МО РА.

DEFENDER Europe - это ежегодное многонациональное совместное учение стран НАТО, проводимое под руководством США. Согласно информации на официальном сайте сухопутных войск США в Европе, учение <направлено на повышение стратегической и оперативной готовности и взаимодействия между США, союзниками и партнёрами по НАТО>

Отметим, что в мае-июне текущего года НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe - 2021. Планируется

отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Североатлантический альянс приглашает Грузию, Молдову и Украину поучаствовать в учениях в качестве партнеров.