Понедельник, 26 Апреля 2021 19:10

АрмИнфо. Посол Беларуси в РА Александр Конюк и дипломаты посольства приняли участие в конференции на тему "Независимость и суверенитет. Угрозы и вызовы для современной Армении".

Об этом сообщает пресс-служба посольства Беларуси в РА, добавляя, что организаторами мероприятия выступили Исследовательско-аналитическая общественная организация "Интеграция и развитие", Евразийский экспертный клуб и Российско-армянский университет. В мероприятии приняли участие руководители и дипломаты дипломатический миссий России и Казахстана, эксперты и ученые армянских вузов, доктор исторический наук, ведущий научный сотрудник РАН Александр Крылов.

В своем вступительном слове Конюк провел аналогии с имевшим место в Армении и Беларуси внешним воздействием на внутриполитические процессы. Все выступавшие отметили важность создания и функционирования интеграционных объединений ЕАЭС и ОДКБ на пространстве СНГ, способствующих их экономическому росту и поддержанию должного уровня безопасности.

В завершении конференции Конюк дал интервью информационным ресурсам Армении, в котором отметил нацеленность Беларуси на развитие двусторонних отношений и в рамках интеграционных объединений.

При этом в беседе с журналистами касаясь поздравлений белорусского лидера президенту Азербайджана в связи с событиями в зоне

нагорно-карабахского конфликта, Конюк заверил, что Александр Лукашенко, находясь в Баку, поздравил Ильхама Алиева лишь с

прекращением кровопролития с обеих сторон конфликта.

По его словам, президент Беларуси поздравил азербайджанского коллегу не с тем, что кто-то потерял, а другой приобрел, а с тем, что

кровопролитие прекратилось, и что матери перестали терять своих сыновей.

"Я был на войне и видел, что это такое. Я прошу вас взглянуть на позицию белорусской стороны с этой точки зрения, и нет необходимости что-либо добавлять, манипулировать и как-то по-другому преподносить данную ситуацию. Наш президент сторонник мира", - сказал дипломат.

Касаясь своего назначения послом в Армению, Конюк отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил ему возможность выбора. "Стран было несколько, но я выбрал Армению. Я так решил, потому что вы мне ближе. У нас нет проблем языкового характера, барьеров каких-то. Я выхожу в центр Еревана, покупаю сухофрукты, и у меня не возникает проблем. Не потому что я из посольства, а потому что вы наши родные люди", - заключил дипломат.