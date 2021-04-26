Понедельник, 26 Апреля 2021 19:06

АрмИнфо.Аналитический центр по глобализации и территориальному сотрудничеству (Analytical Centre on Globalisation and Regional Cooperation - ACGRC) с 11 марта по 5 апреля провел опрос серди интернет пользователей, чтобы выяснить отношение общественности к внутриполитической ситуации в стране и возможных вариантов решения, распространения слов ненависти и их причин, необходимости конституционных изменений.

Так согласно результатам опроса, 70,5% респондентов считают, что Армении нужна новая Конституция, 10,9% не согласны с этим, и 18,5% - затруднились с ответом. При этом мнения касаемо причин подобных изменений разделились. В частности, 31,2% считают, что есть необходимость в изменении системы управления, 17,9% придерживаются мнения, что действующая Конституция препятствует развитию Армении, 14,8% считают, что Конституция была написана под бывших властей, 11,8% - видят необходимость в пересмотре структуры судебной власти, 11% - назвали другие причины.

На вопрос, в какой форме правления нуждается Армения, 34,9% респондентов отметили, что видят Армению полупрезидентским государством, 29,1% - президентским, 19,7% - парламентским с сильной премьерской системой, 16,2% - классическим парламентским. При этом 68,9% опрошенных считают, что есть необходимость в люстрации должностных лиц, 25,5% - затруднились с ответом, и 5,6% - подобной необходимости не видят.

Опрос коснулся и судебной системы. В частности, 83,6% опрошенных уверены, что уже назрела необходимость в проведении веттинга судей Армении, 8,9% - придерживаются обратного мнения, и 7,5% - затруднились с ответом.

Удовлетворительно работу правительства с точки зрения борьбы с пандемией коронавируса оценили 28,5%, 27,5% - считают, что власти очень хорошо справляются с имеющимися проблемами, 24,2% - неудовлетворительно, 13,6% - хорошо, 4,5% - затруднились с ответом, 1,8% - оценили превосходно работу властей.

Однако львиная доля опрошенных (88,6%) считает, что в Армении однозначно есть проблема с распространением дезинформации, 9,1% отметили, что подобная проблема в определенной степени имеется, и совсем мизерная доля (0,7%-0,8%) утверждают, что подобной проблемы в стране нет, а если и есть, то в незначительной степени. При этом, 50,8% считают, что борьба с дезинформацией не ведется, 37,1% - придерживаются противоположного мнения, однако, отмечая, что борьба неэффективна, 8,8% - затруднились с ответом, и 3,3% - полагают, что ведется эффективная борьба.

На вопрос <широко ли распространены слова ненависти в Армении>, 59,1% ответили, что чрезмерно много слов ненависти, 28,5% - отметили, что достаточно широко, 8,4% - широко, 2,2% - считают, что не так уж и много, 1,5% - затруднились ответить, и 0,3% - уверенны, что совсем не распространены. Причиной распространения слов ненависти по мнению 33,1% - искусственное разделение на фронты, 27,8% назвали безнаказанность, 22% - общую деморализацию, 12,4% - злоупотребление свободой слова, 4,6% - другие причины.

Помимо этого, 47,7% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов как можно скорее, 34,9% - отметили, что проведение выборов целесообразно после стабилизации страны, 10,6% - не имеют четкой позиции по данному вопросу, 6,8% - вовсе не видят в этом необходимости. При этом в проведении внеочередных парламентских выборов респонденты в своем большинстве (48,4%) доверяют действующим властям, 34,1% - переходному правительству, 17,5% - не придают значения, кто проведет, главное как можно скорее их организовать.

Согласно результатам опроса, 55,1% опрошенных считают, что есть необходимость в отставке премьер- министра, 25,5% - подобной необходимости не видят, 19,4% - затруднились ответить. Причиной отставки, по мнению опрошенных, может быть то, что премьер провалил эффективную внутреннюю и внешнюю политики, 14,6% отметили, что глава правительства является символом поражения в войне и ответственен за это, 12,1% - считают премьера плохим руководителем, 8,7% - отметили, что дело в потере доверия, 6,4% - неудовлетворительно оценивают способности премьера вести переговоры в интересах Армении, 17,4% - назвали ряд других причин.

На вопрос назвать причины, почему действующий премьер должен остаться при власти, 43,9% опрошенных отметили отсутствие альтернативы, 16% - выразили полное доверие премьеру, 2,4% - считают, что ведомая премьером политика единственно верная, 37,6% - назвали ряд других фактов.

При этом 89,4% опрошенных считают, что Карабахский вопрос не решен, и только 2,3% придерживаются обратного мнения, 8,3% - затруднились с ответом.

Однако, основной проблемой армянского общества респонденты считают возвращение армянских пленных (32%), вопросом второй важности является восстановление ВС РА (18,9%), далее по значимости следуют экономический кризис (12,1%). При этом 9,9% опрошенных считают необходимым отставку премьер- министра и формирование переходного правительства, 6% обеспечение безопасности Сюникской области, 4,8% - отставка премьер-министра и внеочередные парламентские выборы, 4,6% - выяснение местонахождения без вести пропавших, и поиск останков тел, 2,2% - восстановление здоровья раненных солдат и оказание им социального содействия, 1,5% - возвращение утерянных территорий, 0,5%

- предотвращение распространения коронавируса и устранение последствий.

Отметим, что объем выборки составил 600, ошибка выборки +/- 5%, 60,6% респондентов - женщины, 39,4% - мужчины. Возраст преобладающего большинства опрошенных (35,4%) составляет 18-25 лет, 26,7% - от 26 до 35 лет, 16,9% - от 45 до 60 лет, 13,7% - от 36 до 45 лет, 7,3% - выше 61 года. При этом в опросе приняло участие 49% респондентов из Еревана, 46,5% - из областей, 4,5% - другое. Стоит отметить, что 72,5% опрошенных имеют высшее образование