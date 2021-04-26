Понедельник, 26 Апреля 2021 15:02

АрмИнфо. Упоминание международного Термина genocide при определении трагических событий первой четверти XX века в Турции демонстрирует предпочтение президента США Джо Байдена ценностям перед прагматичной политикой.

Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика"Сергей Маркедонов. "Президенту США важно продемонстрировать собственным избирателям предпочтение, которое он отдает политике "ценностей" перед лицом циничного политического прагматизма. Не секрет, что американские политики и президенты, в частности, долгие годы предпочитали уклоняться от определения genocide, предпочитая заменять его более мягкими, конъюнктурными аналогами. А президенты США, как правило, использовали синоним геноцида - "Мец Егерн", - напомнил он.

24 апреля президент США Джо Байден в своем заявлении по случаю 106-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи использовал термин "genocide".

Отмечая, что "проблема России" для США является не столько проблемой внешнеполитической, сколько проблемой политики внутренней, Маркедонов подчеркнул, что значительно уступая ей по своим объемам, "проблема Турции" постепенно привела к распространению, столь нежеланного для Анкары, термина genocide среди политической элиты в Вашингтоне. Что, в частности, выразилось принятыми в 2019 году обеими палатами американского конгресса резолюциями о признании геноцида армян.

В целом, по оценкам Маркедонова, произнося слово геноцид, Байден, по большому счету, проявляет не меньше цинизма и политической расчетливости, чем все его уклонившиеся от этого предшественники. На взгляд аналитика, Турция уже достаточно давно вызывает крайнее раздражение в Вашингтоне и является весьма неудобным для Штатов партнером. В этом свете, предпочтение, отдаваемое Байденом историческим и ценностным методам оказания давления на не в меру зарвавшуюся, по мнению Вашингтона, Анкару, выглядит вполне обоснованно.

"Таким образом, в основе стремления Вашингтона к апеллированию к прошлому лежит не столько стремление к восстановлению исторической справедливости, сколько забота о настоящем. Не секрет, что США давно оказались перед острой дилеммой в отношении эрдогановской Турции. Анкара весьма строптивый союзник, но окончательно отталкивать ее собственными руками в объятия Москвы и Тегерана в Вашингтоне не хотят. А вот продемонстрировать собственные возможности, оказав давление при помощи признания геноцида армян - совершенно другое дело. Тем более, что признание геноцида двумя палатами Конгресса отношений между США и Турцией не обрушило", - подытожил аналитик.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время Геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний. Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и общинных лидеров в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. Мы чествуем жертв Мец Егерна чтобы ужасы случившегося никогда не ускользнули от истории. И мы помним это, чтобы оставаться бдительными в отношении разъедающего влияния ненависти во всех ее формах. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад", - отмечается в заявлении президента США.