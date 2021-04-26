Понедельник, 26 Апреля 2021 15:00

АрмИнфо. Председатель Меджлиса Азербайджана в ходе заседания Парламентской Ассамблеи Восточного партнерства <Евронест> не выступил, что подсказывает нам о том, что азербайджанская сторона не удовлетворена работой заседания ПА. Об этом в ходе пресс-конференции 26 апреля заявил глава армянской делегации ПА <Евронест> Виктор Енгибарян, представляя итоги участия Армении в работе заседания.

В этом контексте он сообщил, что все антиармянские предложения, озвученные Азербайджаном были отклонены. <Вплоть до энергетической сферы, где своим словарным запасом азербайджанская сторона пыталась навредить интересам Армении, но чего, к их глубокому сожалению, им не удалось>, - подчеркнул Енгибарян.

В этом ключе член делегации ПА <Евронест> Арман Егоян сообщил, что согласно традиции азербайджанская делегация подняла вопрос о советских атомных станциях, имея в виду действующую в Армении. Однако, как и в предыдущих случаях, все предложения Азербайджана касаемо осторожности, вопросов безопасности, вплоть до предложений закрыть атомные станции провалились.

Говоря об успехах Армении в ходе заседания экономической комиссии ПА <Евронест>, Тарон Симонян рассказал, что было принято предложение армянской стороны о синергии экономической и образовательной сфер. <Эта формула имеет широкий спектр действий - более 150 предложений, большая часть из коих была принята>, - отметил парламентарий.

Однако один из главных вопросов, которые подняла армянская делегация, по словам ее главы, касался невыполнения Азербайджаном обязательство по подписанному трехстороннему заявлению о возвращении военнопленных других удерживаемых лиц. <Мы пришли к широкому консенсусу - ряд европейских парламентариев призвали Азербайджан выполнить свои обязательства, и вернуть всех армянских пленных>, - сообщил он.