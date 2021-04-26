Понедельник, 26 Апреля 2021 14:58

АрмИнфо.Наблюдаемая сейчас реанимация духа холодной войны между Россией и США отнюдь не означает возвращения её содержания. Возвращения схемы многолетнего противостояния между США и СССР. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Дело в том, что в международных отношениях, в международном сообществе, в мире уже нет ни свободного мира, ни тирании в том виде, в котором они существовали в годы холодной войны. В этом свете, как бы этого не хотелось США и их союзникам по НАТО в Европе, многолетняя схема противостояния свободного мира против тирании уже не работает. Просто потому, что их уже нет", - заметил он.

Аналитик характеризует текущий период отношений между Россией и США как окончательный демонтаж. На его взгляд, с последней сменой администрации Белого дома, ушли в небытие и просуществовавшие несколько десятилетий отношения Москвы и Вашингтона. По оценкам Лукьянова, для отношений периода холодной войны между СССР и США было присуще своеобразное взаимное уважение. И конечно, взаимное признание идейно-политической легитимности.

Сегодня, на его взгляд, всего этого нет. А Россия и США воспринимают друг друга уже не как значимых партнёров, даже по конфронтационному взаимодействию, а просто как крайне неприятную помеху на пути собственных стратегий. Более того, рассмотрение противоположной стороны как лишенной морального и политического права вести себя так, как она это делает, не оставляет места даже для самого узкого серьёзного обсуждения взаимных интересов.

В ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден предложил ему встретиться на нейтральной территории в третьей стране. В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом. Уже 15 апреля Вашингтон объявил о новых санкциях в отношении российских облигаций федерального займа, а также 32 юридических и физических лица, обвиняемых во вмешательстве в выборы и дезинформации, и 8 юридических и физических лиц в связи с Крымом. Белый дом также решил выслать 10 российских дипломатов. Тем не менее 25 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что встреча Путина и Байдена может пройти летом.

Комментируя, в этом свете, ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, аналитик подчеркнул появление после прошлогодней войны вокруг процесса множества новых тенденций и импульсов. По его оценкам, ко всем этим тенденциям прибавляются уже существующие противоречия. Причем, как между сторонами конфликта, так и между его модераторами. И вот здесь, согласно Лукьянову, на первый план выходит только-только разворачивающееся и усиливающееся американское давление на Россию и теперь уже и на Турцию.

"Все это усложняется параллельными геополитическими процессами на других площадках с участием всех этих игроков. Анкара, при этом, так или иначе, но остается в статусе весьма сложного, противоречивого, но важного игрока. Игрока с которым как Москва, так и Вашингтон вынуждены, как конфликтовать, так и сотрудничать. И последнее - восстановление минского формата урегулирования - дело краткосрочной перспективы", - подытожил Лукьянов.