Понедельник, 26 Апреля 2021 13:52

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Ара Айвазян опроверг участие Азербайджана в заседании ЕАЭС в Казани.

Так, 26 апреля в Ереване в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом и.о. главы МИД РА Ара Айвазян на уточнение действительно ли Ереван заблокировал инициативу об участии Баку во встрече глав правительств стран Евразийского экономического союза в Казани, в частности заявили: "Я будут краток, но четок по этому вопросу. Какого-либо консенсуса по предоставлению какого-либо статуса участия указанной вами страны в мероприятии или направления приглашения нет".

Ранее, ряд СМИ сообщали, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в Казани 29-30 апреля (в заседании совета обычно принимают участие главы правительств).

Баку сможет отправить в Казань своих представителей, если на это согласится Ереван. И чтобы это произошло, Армении и Азербайджану, которые еще пять месяцев назад были в состоянии войны, необходимо преодолеть несколько разногласий - в частности, должен быть решен вопрос возвращения армянских военнопленных.