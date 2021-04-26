Понедельник, 26 Апреля 2021 13:18

АрмИнфо. Все пленные и заложники должны быть освобождены, позиция Евросоюза по этому вопросу достаточно четкая. Об этом 26 апреля входе совместной пресс-конференции с и.о. главы МИД РА Ара Айвазяном заявили министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, находящийся с официальным визитом в Ереване.

Так, отвечая на вопрос о преднамеренном затягивании Азербайджаном вопроса возвращения военнопленных, он в частности сказал: "Евросоюз по этому вопросу представил достаточно четкую позицию - все заложники, все пленные должны быть возвращены, если ожидаем какого-либо действия по укреплению доверия. И я могу только повторить эту позицию", - подытожил министр.

Отметим, что Азербайджан вот уже более 5 месяцев продолжает незаконно удерживать более 200-сот армянских пленных и военнопленных, тем самым нарушая выполнение 8- ого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.