Воскресенье, 25 Апреля 2021 11:46

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пода в отставку. Об этом он сообщил в своем послании 25 апреля.

Пашинян напомнил, что еще 18 марта, после консультации с парламентскими силами и президентом РА, объявил о проведении внеочередных выборов 20 июня. По действующей Конституции, на седьмой день после отставки действующего премьера в парламенте пройдут выборы нового главы кабмина. Пашинян подчеркнул, что его кандидатура на пост премьера будет выдвинута от фракции "Мой шаг". Другие фракции кандидата не выдвинут. Его не выберут премьером, после чего, во второй раз 1/3 фракции "Мой шаг" вновь выдвинет его кандидатуру на пост премьера. Другие фракции вновь не выдвинут кандидатуру на пост премьера. “Если в течение двух недель после отставки премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права”, - отметил Пашинян. Таким образом, на 20 июня будут назначены досрочные парламентские выборы.

После отставки, указал Пашинян, он останется исполняющим обязанности руководителя правительства. “Продолжу выполнять все функции премьер-министра в полном объёме”, - указал он.

Никол Пашинян подчеркнул, что решил подать в отставку 25 апреля - в "День гражданина", поскольку это символично - граждане сами должны выбирать свое будущее путем голосования на выборах. Как отметил премьер, действующая власть возвращает народу кворум – носителю суверенитета и единственного источника власти в РА. По словам Пашиняна, он себя считает гарантом данного суверенного права граждан Армении.

По его словам, он был готов пойти на досрочные выборы ещё в конце 2020 года, но определенные круги считали, что могут сменить власть в стране на основе решений, принятых в “элитных комнатах”. Они – элиты, как указал Пашинян, привыкли, что не учитывается реальная воля народа, а свои интересы они продвигают путем избирательных взяток и подтягивания своего электората к избирательному участку “на газелях”. Между тем, досрочные выборы - единственная возможность для народа сказать свое слово и решить свое будущее, заявил Пашинян.

Премьер-министр заверил, что действующая власть готова беспрекословно следовать воле народа, и, если народ решит, что Пашинян должен остаться на посту премьер-министра, он продолжит руководить страной. “Но, если решит, что нет – то так оно и будет”, - заверил Пашинян.