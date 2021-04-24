Суббота, 24 Апреля 2021 14:58

АрмИнфо. Сегодня, когда мы поминаем жертв Геноцида армян, мы должны помнить, что жертвой геноцида стала также огромная часть культурного наследия, созданного нашими предками. Об этом сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в ходе церемонии открытия выставки <Наследие под угрозой: Арцах>.

Он подчеркнул, что преступление геноцида - это не только физическое уничтожение национальной или религиозной группы, но и разрушение национальной культуры, которая является неотъемлемой частью ее идентичности - это культурный геноцид. <Культурный геноцид преследует в основном две цели: первая - попытка сломать дух выживших, подвергнуть их психологическому насилию, вторая - ликвидация исторических следов существования истребленного коренного населения. Иными словами, культурный геноцид направлен на борьбу с исторической памятью и справедливостью и унижение человеческого достоинства>, - заметил министр. Он подчеркнул, что начавшееся в 1915 году в Османской империи преднамеренное и спланированное массовое истребление и депортация армянского населения положило начало и культурному геноцида, который происходил с разной интенсивностью на протяжении десятилетий. Согласно официальной информации, представленной Республикой Армения в 1919 году на Парижской конференции, были разрушены 1860 церквей и 229 монастырей. Однако, по его словам, это были неполные данные, в последующие годы эти показатели существенно возросли, поскольку культурные разрушения не только продолжились, но и распространились на оккупированных Турцией в 1920 году территориях Армении, в том числе в городе <тысячи и одной церкви> Ани. Уничтоженное культурное наследие, как отметил глава внешнеполитического ведомства, включает также десятки тысяч средневековых рукописей, хачкаров, религиозных зданий. Ара Айвазян подчеркнул, что в наши дни подобный метод действий на покинутых армянами территориях продолжил Азербайджан. В этой связи он подчеркнул, что ужасающим примером культурного геноцида является массовое уничтожение армянских памятников в Нахиджеване, которое не имеет каких-либо аналогов в истории человечества. Он рассказал, что в 1997-2006гг. Нахиджеван подвергся масштабному культурному уничтожению, организованному на госуровне: были полностью разрушены 28 тысяч культурных объектов, среди которых 89 средневековых церквей и порядка 6 тысяч средневековых хачкара.

<Спустя 105 лет после Геноцида армян, в 2020 году, мы снова столкнулись с преступлением, спланированным и осуществленным по той же логике и теми же методами. В результате развязанной Азербайджаном и Турцией широкомасштабной войны против Арцаха часть армянского народа оказалась перед угрозой лишения Родины и истребления, а ее культурное наследие - на грани полного уничтожения. Следовательно, сегодня для нас стала крайне актуальной проблема спасения многочисленных культурных, в том числе религиозных памятников Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана, учитывая, что Церковь Казанчецоц и Канач Жам в Шуши уже подверглись обстрелам азербайджанских ВС>, - отметил он

По словам министра, проведение данного мероприятия продиктовано необходимостью спасения духовных и материальных ценностей, созданных армянским народом в течение тысячелетий. <Наше культурное наследие - это результат богатого духовного, эмоционального и интеллектуального прошлого нашего народа, которое стало неотъемлемой частью нашей идентичности, нашего становления, исторического развития и потерь. Даже сегодня наши предки говорят с нами посредством созданных ими ценностей, передавая нам свою мудрость, чувство прекрасного и человеческое достоинство>, - подчеркнул Айвазян.

Он отметил, что для спасения культурного наследия необходимо быть осведомленным, информированным, четко представлять суть проблемы, ее масштабы и последствия.

Ара Айвазян подчеркнул, что проблема сохранения культурного наследия в Арцахе стала чрезвычайно актуальна в повестке карабахской проблемы. В этой связи он отметил, что об этом говорят представители многих стран, международные посредники, специализированные структуры и организации ООН.

<Однако лишь официальных заявлений недостаточно. Необходимо объединить все усилия для предотвращения очередного культурного геноцида. Не надо забывать, что даже самые длительные конфликты заканчиваются, а историко-культурное наследие вечно>, - резюмировал он.