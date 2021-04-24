Суббота, 24 Апреля 2021 13:45

АрмИнфо. 24 апреля 1915 года в Константинополе начались массовые аресты представителей армянской интеллигенции, так был открыт "ящик Пандоры", обернувшийся гибелью миллионов христиан в Османской империи. Об этом написал российский политический деятель, член партии "Справедливая Россия", директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Это потом будет операция "Немезис" - акт возмездия над палачами, с согласия которых, произошло одно из самых страшных злодеяний XX века.

41 человек вершили судьбы миллионов, именно они были ответственны за страшное истребление миллионов христиан. "Палачи" были последовательно уничтожены в течение нескольких лет, в том числе и члены младотурецкого триумвирата - Энвер-паша, чье имя упомянул президент Турции на параде, Джемаль-паша, Талаат-паша. Но это будет после. А вначале был страх, смирение, покорность и молчаливое принятие судьбы миллионами христиан.

Это был последовательный и беспощадный план по истреблению. Зверства носили строго религиозный и этнический характер, имя им - Геноцид армян в Османской империи.

Возмездие нашло убийц армянского народа, однако их смерть не заглушила боль, эта рана будет кровоточить. Но это будет после. Сперва прольются реки крови. Только вдумайтесь в эти страшные цифры: в период с 1915 по 1923 года было убито полтора миллиона армян, свыше миллиона малоазийских греков, 850.000 ассирийцев, более полумиллиона езидов, 250.000 понтийских греков, в районе Карса была истреблена община, насчитывающая 200.000 русских молокан.

О судьбе и страшной участи русских-молокан известно немного: были расселены в основном в районе города Карс, освобожденного от османского ига в результате русско- турецкой войны 1877-1878 гг. силами соединения кавказской армии под руководством Михаила Тариэловича Лорис-Меликова и выполняли роль фуражиров русской армии. Их вырезали точно так же, как и другие христианские народы, а их села и памятники тоже уничтожены Турцией. Боль не унять, а шрам от этой раны никогда не затянется. 106 лет спустя", - написал Багдасаров.