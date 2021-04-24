Суббота, 24 Апреля 2021 12:40

АрмИнфо. В связи с очередной 106-ой годовщиной Геноцида армян в Османской империи, мы, джавахкские армяне проживающие в России заявляем о своей решимости продолжать борьбу за признание исторической правды и добиваться справедливости по отношению к армянскому и другим народам, пострадавшим от актов геноцида. Об этом говорится в заявлении правления общественной организации "Джавахкская диаспора России".

"Игнорирование факта Геноцида армян со стороны нечистоплотных политиков и ангажированных структур фактически является соучастием последних в этом преступлении. Турция не может вечно жить с клеймом "убийцы народов" и с синдромом возмездия за совершенные преступления.

Мы заявляем, что Турция обязана по собственной инициативе выступить с предложением о возмещении материального и морального ущерба жертвам Геноцида и армянскому народу в целом. В качестве меры доверия сделать символический жест доброй воли, чувствительный для армян и политически безопасный для Турции, а именно - принять под эгидой ЮНЕСКО программу, направленную против дальнейшего разрушения разбросанных на её территории исторических памятников армянской архитектуры, передать Армении примыкающий к самой границе небольшой участок с развалинами Ани - средневековой столицы Армении, пересмотреть своё отношение к идее армянского национального очага.

От имени джавахкских армян проживающих в России, резко осуждаем Турцию за осуществленный геноцид 1915 года и политику его отрицания. Мы будем и далее привлекать внимание всего человечества, чтобы осудить это страшное преступление. Осудить ту политику Турции, которую она до сих пор продолжает проводить.

Мы склоняем головы перед памятью невинных жертв и призываем Турцию смыть с лица грязь и признать Геноцид армян!", - говорится в заявлении.