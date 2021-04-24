Суббота, 24 Апреля 2021 10:55

АрмИнфо. Каждый год, 24 апреля, армяне всего мира поминают жертв Геноцида армян, совершенного в начале 20 века. Об этом говорится в заявлении МИД РА в связи с 106-й годовщиной Геноцида армян.

"В результате этого беспрецедентного по своим масштабам, заранее запланированного преступления, армянский народ, проживающий на территории Османской империи, стал жертвой насильственного переселения и массовой резни. В течение многих лет младотурецкое и последующие правительства, руководствующиеся идеологией пантюркизма, распространили политику геноцида армян и на Восточную Армению.

В результате этих действий в 1915-1923 гг. было убито 1,5 млн человек, были искалечены сотни тысяч судеб, целый народ лишился своей духовной, образовательной, культурной и экономической собственности, у него было отобрано право жить на большей части своей исторической родины.

В 1878 году на Берлинском конгрессе великие державы и Османская империя взяли на себя обязательство гарантировать безопасность населения ее армянских провинций. Планируя и осуществляя Геноцид армян, младотурецкое правительство свело на нет выданные армянскому народу международные гарантии безопасности и создало прецедент <решения> проблемы защиты прав человека смертным приговором в отношении целого народа.

Эти действия в дальнейшем стали основой для определения преступления геноцида и были отражены в международной конвенции <О предупреждении геноцида и наказании за него>. Тем не менее, организаторы геноцида армян не встали перед международным правосудием.

Безнаказанность за Геноцид армян и сегодня вдохновляет тех, кто планирует новые международные преступления. Последняя война, развязанная Азербайджаном против народа Арцаха, и геноцидальные действия турецко-азербайджанского альянса показали, что подходы <решения> международных проблем силой не изменились. Преступления против армян Арцаха также подтвердили, что признание Геноцида армян важно не только для исторической справедливости и восстановления истины, но и для безопасности армянского народа.

Целью Геноцида армян было полное уничтожение армянского народа. Благодаря коллективным усилиям армянского народа, поддержке, оказанной пережившим Геноцид разными странами и народами мира, армянский народ с достоинством пережил величайшее бедствие в своей истории.

Сегодня армянский народ в Армении и Диаспоре показывает свою стойкость в борьбе за справедливость и правду. Эта борьба еще раз подтверждает, что ни грубая сила младотурецкого правительства, ни спекуляции на отрицании последующих правительств Турции и враждебные действия в отношении армянского народа в регионе не в состоянии предать забвению первый геноцид 20 века и его мучеников.

Эта борьба продлится до тех пор, пока правительство Турции не найдет в себе силы признать Геноцид армян и предпринять шаги по ликвидации его последствий", - говорится в заявлении МИД РА. В связи со 106-ой годовщиной выступил и спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, который, отметил, что 106 лет спустя после этого ужаснейшего преступления в истории человечества, следует констатировать, что борьба, которую ведет армянский народ единым фронтом, справедлива и оправдана.

"Справедлива, так как каждое непризнанное и безнаказанное преступление создает благодатную почву для его повторения. История века показала, что, к сожалению, геноциды, геноцидальные акты повторялись также в других частях света. Эта борьба против геноцида и преступлений против человечности, которую мы ведем как государство и народ, по сути не только и не столько для нас, но во имя всех других наций и народов мира, чтобы они не прошли через ту же катастрофу, которую пережил армянский народ в начале прошлого века.

Наша борьба оправдана, потому что даже по прошествии более столетия, к сожалению, не изменились пантюркистские посягательства и устремления, с которыми проживание армянского народа в его колыбели несовместимо. Ярким доказательством этого также стала азербайджано-турецкая агрессия против Арцаха, представлявшая жизненную угрозу для всего армянского народа.

Мы, как государственность, о котором наши деды мечтали в начале прошлого века и которую мы восстановили уже в конце века, должны сегодня развивать нашу систему и среду безопасности. А наши соседи, наконец, должны понять, что мы никуда не собираемся уезжать с Родины. Верю, что весь общеармянский потенциал будет сконцентрирован во славу Республики Армения и армянского народа", - подытожил Мирзоян.