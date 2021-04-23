Пятница, 23 Апреля 2021 15:49

АрмИнфо.Армения и Грузия наметили новые пути дальнейшего развития и укрепления сотрудничества. Об этом идет речь в опубликованном письме, адресованном президенту Грузии Саломе Зурабишвили президентом Армении Арменом Саркисяном, по итогам совершенного им официального визита в Грузию.

В частности, глава государства отметил, что между двумя странами имеются совместные интересы и многообещающее перспективное взаимодействие в сфере новых технологий, искусственного интеллекта, образования и науки, инфраструктурного развития, энергетики, транспорта и др.

<Уверен, что достигнутые в рамках визита практические и эффективные договоренности еще более углубят сотрудничество между нашими странами в различных сферах на благо наших братских народов. Я полностью согласен, что мы несем ответственность за формирование отношений между будущими поколениями армянского и грузинского народов>, - написал Армен Саркисян.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Грузией в 2020 году сократился на 12,9% до $129.7 млн. При этом экспорт продемонстрировал спад на 17%, составив $57.5 млн., при снижении импорта на 9,4% до $72.2 млн.

При этом за первые 2 месяца 2021 года между странами наблюдается восстановление торгового оборота. Так, за отчетный период объем взаимной торговли увеличился на 24,3%, составив $20.1 млн, при росте экспорта на 10,3% до $8 млн., импорта на 35,7% до $12.1 млн.