Пятница, 23 Апреля 2021 15:47

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня испытывает существенное беспокойство в связи с перспективой появления- возвращения Запада в процесс урегулирования карабахского конфликта. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Григорян.

"В числе всего прочего это обусловлено осознанием Алиевым того, что появление в процессе Запада приведет к изменению текущей позиции России. Последняя в последние месяцы уже осознала всю сложность процесса достижения договоренностей, тем более, договороспособности Алиева и теперь постепенно смахивает ответственность на Запад. Что, в принципе, соответствует интересам Армении, поскольку вместе Россия и Запад смогут в определенной степени удерживать Азербайджан в отведенных ему рамках", - подчеркнул он.

По оценкам политолога, азербайджанский президент также осознает важность принципов урегулирования для двух стран Минской группы ОБСЕ: США и Франции. И эти принципы, их реализация, на его взгляд, для этих двух стран также важны, как важны их собственные интересы на Южном Кавказе. В этом свете, Григорян отметил, что Баку может даже не надеяться на получение от Запада индульгенции за совершенные в Арцахе военные преступления, за "парк военных трофеев", за удерживаемых армянских пленных. Именно пониманием всех этих реалий, по оценкам политолога, и обуславливается нежелание Азербайджана относительно перспективы восстановления минского формата урегулирования. Плюс в данном формате есть все еще нерешенный вопрос статуса Арцаха. Вопрос, регулярно и четко озвучиваемый как Вашингтоном, так и Парижем. И то что, российский сопредседатель также настаивает на "возвращении" МГ ОБСЕ обусловлено ни чем иным как повышением градуса наглости Алиева.

"В Москве у власти находятся далеко не наивные люди. И они, конечно, могут не сожалеть о собственных действиях в ходе прошлогодней войны в Арцахе. Но, при этом, они прекрасно осознают всю серьезность текущей ситуации как следствия этой войны. Отсюда исходит и участие, заинтересованность и сотрудничество Москвы с Западом в восстановлении Минского формата урегулирования конфликта", - подытожил Григорян.