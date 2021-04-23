Пятница, 23 Апреля 2021 15:46

АрмИнфо. Присутствие Турции на Южном Кавказе само по себе уже угроза для региональной безопасности. Об этом 23 апреля в ходе конференции "Армения и Турция на Южном Кавказе: реалии и риски" заявил декан факультета востоковедения Ереванского госуниверситета Рубен Мелконян.

Декан констатировал, что после последней Карабахской войны, в Армении и на Южном Кавказе была создана новая геополитическая и социальная реальность. По его словам, это означает, что один из окопов безопасности был уступлен, и противник и исходящие от него угрозы еще больше приблизились к армянской государственности и границам.

В ходе своего выступления он коснулся вопроса демаркации границы, напомнив, что после последней войны в зоне нагорно-карабахского конфликта, всплыл этот вопрос. Он указал на странное проведение разграничений на армяно- азербайджанской границе посредством GPS-системы и скрытых угроз, в результате подобного метода проведения демаркации.

Для наглядного представления грозящих угроз, Меликян в качестве примера привел ситуацию на армяно-турецкой границе.

Он напомнил, что современные границы Армении и Турции были определены Карским договором, которому уже 100 лет. Востоковед убежден, что признание Карского договора для официальной Анкары имеет крайне важное значение, поскольку является одним из трех основных предусловий Турции в отношении Армении и армян.

"Это приостановка процесса международного признания Геноцида армян, признание Карского договора, и выгодное для Азербайджана решение Карабахского вопроса. Одно из этих предусловий Турция, путем агрессии, фактически частично сумела решить. Уверен, что это ненадолго. Тем не менее, оставшиеся два предусловия остаются в повестке дня Турции", - заметил Мелконян, предупредив, что в случае неграмотной внешней политики и дипломатии Армения может оказаться в ловушке Турции.

По его словам, на основе Карского договора первая демаркация армяно-турецкой границы была осуществлена в 1924-26 гг., и с течением времени стал актуален вопрос новой демаркации, самая глобальная был проведена в 70-ых гг прошлого столетия между СССР и Турцией, в которой нет подписи представителя АССР ввиду наличия в протоколе при документе упоминания Карского договора.

Говоря о сегодняшних реалиях, востоковед констатировал, что сегодня с реальной политической точки зрения, у Армении нет и она не предъявляла территориальных претензий к Турции, но вместе с тем РА и не заявляла, что признает Карский договор. "Это обусловлено тем, что этот документ был подписан со слабой, проигравшей Арменией народ не смерился, не принял этот документ. Если проводить аналоги, то ситуация сегодня схожая. Мы не можем смириться с потерей Шуши и Гадрута. И если нам к примеру, сейчас предложат подписать документ, где Шуши и Гадрут в составе Азербайджана, уверен, что и граждане, и научное сообщество, наверное и государственные чины воспротивятся этому", - отметил эксперт, напомнив, что про Карский договор было упоминание и в заявлении к Цюрихским протоколам, которое тогдашний глава МИД Армении Эдвард Налбандян отказался подписать. Говоря о сегодняшних реалиях нормализации армяно-турецких отношений Мелконян выразил убеждение, что Анкара попытается в какой-либо скрытой форме навязать Еревану признание Карского договора в качестве предварительного условия для установления дипломатических отношений. При этом он призвал власти Армении, быть внимательными и не попасться в эту скрытую турецкую ловушку, поскольку если в политических реалиях этот вопрос не актуально, но завра ситуация может измениться