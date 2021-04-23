Пятница, 23 Апреля 2021 12:14

АрмИнфо.Последнее заявление тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ по ситуации вокруг Арцаха очевидным образом говорит о наличии прямого интереса США, России и Франции в реанимации процесса урегулирования в ее рамках. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

13 апреля сопредседатели МГ ОБСЕ призвали надежно разминировать Арцах, устранить все препятствия на пути свободного доступа международных гуманитарных организаций в Арцах, обеспечить сохранение и защиту религиозного и культурного наследия, стимулировать прямые контакты и сотрудничество между пострадавшими от конфликта общинами. Подчеркнув необходимость установления окончательного всеобъемлющего и устойчивого мира «на основе известных элементов и принципов», сопредседатели призвали стороны поскорее и без предусловий восстановить политический диалог высшего уровня под эгидой сопредседателей, согласно их мандату и предыдущей практике.

“Интерес США к реанимированию МГ обусловлен неприемлемостью для Вашингтона продолжением российско-турецкой монополии на Южном Кавказе. Намерение США вернуться в регион подкрепляется недвусмысленным отношением американской администрации к авторитарным режимам в России, Турции и Азербайджане. С этой целью в отношении Москвы уже введен новый пакет санкций. По Турции “поставлена цель привести ее на одну и ту же страницу с США в Сирии, Ливии и Карабахе”, - отметил он.

Интерес Франции к “возвращению” в Арцах, по оценкам Меграбяна, опирается на противостояние с Турцией, которое уже затрагивает внутреннюю жизнь во Франции. В этом свете, он напомнил о существовании в стране подпитываемых Анкарой псевдоисламистских организаций. Еще один вызов Эрдогана Парижу – попытки агрессивной экспансии в Средиземноморье против Греции. В этом свете, Франция, по оценкам эксперта, старается сдерживать Турцию везде, где это возможно, включая Южный Кавказ.

По оценкам Меграбяна, определенные вопросы вызывает заинтересованность Москвы в “реанимации” МГ ОБСЕ. Так, стремясь с одной стороны затащить брыкающийся Баку в ЕАЭС и ОДКБ в качестве платы за “восстановление территориальной целостности”, с другой стороны на фоне очевидного роста конфронтации с Турцией Москва стремиться сбалансировать ситуацию в регионе. Здесь эксперт считает нелишним отметить роль Анкары в возвращении генерала Рустама Мурадова из Баку с пустыми руками. После чего роль Анкары уже в ситуации вокруг Украины привела к решению перекрыть российским туристам путь в Турцию.

“В этом свете, необходимо отметить, сделанное за несколько дней до заявления сопредседателей, заявление экс-замглавы МИД РФ Григория Карасина о необходимости активизации Минской группы. До этого российская дипломатия попросту молчала. Но озабоченность действиями Турции и ее сателлита Азербайджана уже не оставляет Москве подобной возможности. Отсюда возвращение России в минский формат урегулирования”, - отметил он.

На Западе озабоченность Москвы, согласно Меграбяну, видят и идут навстречу ее внезапной конструктивности. И вот здесь, на взгляд эксперта, уже открывается обширное поле работы для всей тройки. “Проблема Арцаха не решена, окончательного статуса нет, а заявление от 9 ноября – всего лишь заявление. Более того, часть его пунктов – возвращение пленных и и разблокирование региональных коммуникаций, несмотря на все усилия Москвы, вообще не выполняется”, - подытожил Меграбян.