Пятница, 23 Апреля 2021 10:46

АрмИнфо.Офис Омбудсмена следит за ситуацией в связи с акцией протеста в Ереване.

Так, Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявляем, в котором призвал всех проявить уважение и исключить любую эскалацию.

При этом Татоян подчеркнул, что возглавляемый им офис продолжает выполнять все предусмотренные законом шаги в полном объеме полномочий Защитника прав человека, в условиях необходимого сотрудничества с полицией.

"Призываю всех проявить уважение и исключить любую эскалацию. Желаю здоровья сотруднику полиции, которому стало плохо во время акции протеста перед зданием прокуратуры", - говорится в заявлении Омбудсмена.

Отметим, что накануне вечером в Ереване прошла акция протеста в защиту задержанных жителей Сюника. Акция стартовала у памятника Араму Манукяну. Затем участники протеста переместились к зданию Генпрокуратуры, где произошла потасовка между демонстрантами и полицейскими. В ходе акции протеста были задержаны 14 человек. В ходе столкновений стало плохо одному из полицейских, который был госпитализирован.