Четверг, 22 Апреля 2021 17:18

АрмИнфо.В Минобороны Армении отреагировали на обвинения Азербайджана о совершении провокации на армяно- азербайджанской госгранице.

Так, в заявлении Минобороны РА, в частности отмечается: "Нужно иметь крайне яркое воображение, для приписания "обвинений" в обстреле позиций российского миротворческого контингента - стратегического союзника ВС Армении.

Более чем очевидно, что азербайджанская сторона делает отчаянную попытку переложить вину за вчерашнее нарушение ВС Азербайджана режима прекращения огня (обстрел некоторых населенных пунктов Арцаха) армянскую сторону.

Тем не менее, как ВС Армении, так и Арцаха привержены трехстороннему соглашению о соблюдении режима прекращения огня и призывают азербайджанское военно- политическое руководство сделать то же самое".

Отметим, что сегодня, после ряда сообщений об обстреле азербайджанцами армянских и карабахский сел, Госпогранслужба Азербайджана в спешке выступила с заявлением, сообщив о якобе провокациях со стороны ВС Армении на государственной границе.

"Вечером того же дня подразделения Государственной пограничной службы, расположенные в селе Сеидляр Зангиланского района на азербайджано-армянской государственной границе, а также позиции подразделений Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, несущие службу на этом направлении с армянской стороны, были обстреляны армянскими военнослужащими", - говорится в сообщении, при этом добавляется, что якобы, пьяные армянские военные совершили провокацию.

В заключение Госпогранслужба Азербайджана пригрозила, предпринять самые решительные ответные меры если подобные провокации повторятся в будущем