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АрмИнфо.В Минобороны Армении отреагировали на обвинения Азербайджана о совершении провокации на армяно- азербайджанской госгранице.
Так, в заявлении Минобороны РА, в частности отмечается: "Нужно иметь крайне яркое воображение, для приписания "обвинений" в обстреле позиций российского миротворческого контингента - стратегического союзника ВС Армении.
Более чем очевидно, что азербайджанская сторона делает отчаянную попытку переложить вину за вчерашнее нарушение ВС Азербайджана режима прекращения огня (обстрел некоторых населенных пунктов Арцаха) армянскую сторону.
Тем не менее, как ВС Армении, так и Арцаха привержены трехстороннему соглашению о соблюдении режима прекращения огня и призывают азербайджанское военно- политическое руководство сделать то же самое".
Отметим, что сегодня, после ряда сообщений об обстреле азербайджанцами армянских и карабахский сел, Госпогранслужба Азербайджана в спешке выступила с заявлением, сообщив о якобе провокациях со стороны ВС Армении на государственной границе.
"Вечером того же дня подразделения Государственной пограничной службы, расположенные в селе Сеидляр Зангиланского района на азербайджано-армянской государственной границе, а также позиции подразделений Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, несущие службу на этом направлении с армянской стороны, были обстреляны армянскими военнослужащими", - говорится в сообщении, при этом добавляется, что якобы, пьяные армянские военные совершили провокацию.
В заключение Госпогранслужба Азербайджана пригрозила, предпринять самые решительные ответные меры если подобные провокации повторятся в будущем
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|Парламентарий: Важно не голосование. Важна повестка
|В Ереване откроется выставка "Наследие под угрозой: Арцах"
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|Американист: На столе Байдена два проекта заявления на 24 апреля - один с термином "геноцид", другой без
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|За сутки в Армении выявили 881 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело - 887
|Два человека погибли, еще один пострадал в результате взрыва автомобиля на территории ЗАО "Джермук Групп"
|Более 100 конгрессменом США призывают Байдена признать Геноцид армян
|Оппозиционер: Визит Пашиняна в Сюник был связан с некоторыми изменениями, которые он не успел еще осуществить в пользу Азербайджана
|ВС Азербайджана обстреляли Степанакерт, и ряд сел в Арцахе и Сюнике
|Глава Европейского департамента МИД РА принял участие в он-лайн встрече со специальными посланниками стран Восточного партнерства
|Армения и Индия рассмотрели возможности расширения сотрудничества в области ИТ и научной сфере
|Вице-премьер Армении обсудил с главой делегации ЕС возможность применения инновационного механизма <обмена долгов на охрану окружающей среды>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Никол Пашинян надеется на резкую и жесткую реакцию силовиков на произошедшее в Мегри
|Пашинян рассказал о реалиях, которые привели к сегодняшнему статус-кво в Сюнике
|В Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нет ни слова о Зангезуре, о Сюнике и каком-либо коридоре - Пашинян
|Глава МИД Армении рассказал о приоритетах председательства в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
|Глава МИД Армении обвинил ОБСЕ в провале миссии по мирному разрешению конфликтов и споров
|Чавушоглу: События в Карабахе доказали - понятия замороженный конфликт не существует
|Посол России встретился с председателем партии "Во имя социальной справедливости"
|"Теплый прием" Пашиняну в Агараке и Мегри устроили известные круги - Пресс- секретарь.
|Жители Каджарана не пустили Пашиняна в город
|Путин: Россия сыграла главную роль в прекращении конфликта в Карабахе
|Арутюнян утвердил решение правительства о предоставлении госфинсодействия лицам, получившим материальный ущерб в результате азербайджанской агрессии
|В СК РА расследуют обстоятельства самоубийства военнослужащего Хачатряна
|Экспрессы Ереван-Гюмри-Ереван возобновляют работу, билеты теперь можно купить и онлайн
|Глава Сисиана послу США: Арцахцы мечтают вернуться на свою родину, но их дома под контролем врага
|Пашинян в спешке покинул Мегри
|Омбудсмен РА: Заявление Алиева о Зангезурском коридоре и угрозы в адрес населения Армении, доказывают геноцидальную политику Баку в отношении армян
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|Ереван: Решительно осуждаем притязания президента Азербайджана к территориальной целостности Армении
|Татоян: Азербайджанские военные продолжают стрелять в непосредственной близости от сел Сюникской области Армении
|В ПАСЕ призвали Азербайджан незамедлительно вернуть армянских пленных
|Спикер парламента Армении призвал осудить незаконные действия Азербайджана на заседании ПА <Евронест>
|Армения в числе стран, где есть проблемы со свободой прессы по версии "Репортеров без границ"
|Эдмoн Марукян: Нас удивило голосование российской делегации в ПАСЕ
|Читать больше
|Прогноз: Убедительная победа на выборах в Армении "черных" или "белых" положит начало диктатуре
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