Четверг, 22 Апреля 2021 17:05

АрмИнфо. Правительство Армении 22 апреля одобрила предложение о подписании поправки номер 10 к Соглашению между Арменией и США, направленном на развитие более эффективного и подотчетного управления.

Как говорится в справке-обосновании к документу, в рамках поправки в соглашении, подписанном 28 сентября 2013 года, США дополнительно выделит Армении $12,9 млн, таким образом, доведя размер финансирования Агентство США по международному развитию (USAID) до $64,340,443. Изменится также размер финансирования со стороны РА - с $7,9млн примерно до $11млн., а также срок действия соглашения - с 30 сентября 2023 года до 30 сентября 2025 года.

Дополнительное финансирование будет направлено на "Справедливое и демократичное управление", в частности, на сферы прав человека, гражданского общества, формирование конкурентной среды и др. Отмечается, что выделяемые средства окажут содействие более эффективной реализации прав и обязанностей граждан, применение механизмов защиты этих прав, укрепят связь между государством, частным сектором, гражданским обществом и отдельными гражданами.