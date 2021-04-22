Четверг, 22 Апреля 2021 14:22

АрмИнфо.В связи с военным положением правительство Армении выделило порядка 120 млрд драмов, из них 52 млрд было направлено из средств Всеармянский финд "Айастан". Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 апреля в ходе заседания правительства.

По его словам, в связи со средствами, перечисленными в фонд было много спекуляций - "якобы, были выплачены премии, направлены на иные нужды". Как сообщил премьер, 15 марта на заседании совета попечителей фонда он представил список расходов, на основании чего совет распространил заявление, в котором выразил уверенность, что суммы, собранные в ходе войны, были потрачены целевым образом.

Пашинян поблагодарил всех благотворителей, и подчеркнул, что с 1992 до сентября 2020 года в фонд было пожертвовано $247 млн., а в ходе 44-дневной войны - $212млн. То есть, как указал премьер, во время войны была собрана сумма, равная почти 70% средств с момента основания фонда.

Премьер-министр отметил, что в Арцахе правительство Армении вместе со Всеармянским фондом в течение ближайших трех лет будет реализовывать программы на 110 млрд драмов. "Эта программа превышает по объёмам все программы, реализованные фондом в Арцахе за 29 лет", - заявил он