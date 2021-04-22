Четверг, 22 Апреля 2021 14:18

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана 20 апреля, грубо нарушив трехстороннее заявление от 9 ноября 2020г., открыли огонь в направлении столицы Арцаха Степанакерта, а также населенных пунктов Шош и Мхитарашен Аскеранского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

"В результате стрельбы была повреждена крыша жилого дома в Степанакерте.

Министерство иностранных дел Республики Арцах строго осуждает провокационные и агрессивные действия противника, направленные на создание атмосферы страха и беззащитности среди граждан Арцаха, а также торпедирование миротворческой миссии Российской Федерации.

Нападения на армянские автомашины, обстрел выполняющих сельскохозяйственные работы сельчан, диверсионное проникновение на территорию расположенного на дороге Шуши-Степанакерт танка-памятника и совершенный здесь вандализм, уничтожение армянских культурно-исторических памятников и многие другие враждебные действия азербайджанской стороны являются следствием армяноненавистнической и фашистской политики, проводимой в Азербайджане на государственном уровне. Любые попытки терроризировать арцахский народ обречены на провал и не могут подорвать нашу решимость жить свободно на собственной земле", - подчеркивается в заявлении МИД Арцаха.