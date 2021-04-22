Четверг, 22 Апреля 2021 14:17

АрмИнфо. В связи с 106-ой годовщиной Геноцида армян, "Джавахкская диаспора России" в очередной раз обращается к президенту и парламенту, грузинской оппозиции и всей прогрессивной общественности Грузии признать это преступление против человечности.

В обращении правления диаспоры, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "24 апреля во всем мире отмечается день памяти жертв Геноцида армян в Османской империи, первого крупномасштабного преступления такого рода. Дата эта условная; в этот день в 1915 году Турция, начав с уничтожения армянской интеллигенции, перешла от одной стадии Геноцида к другой, от "частичного" Геноцида к полному уничтожению армян на их исторической родине. Геноцид Армян в Османской империи в 1915-1923 годов - международное преступление против человечества, и, согласно Конвенциям ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него" от 1948 года и "О неприменении срока давности в отношении военных преступлений и преступлений против человечества" от 1968 года, срок давности к нему неприменим. Геноцид армян признан многими странами цивилизованного мира, в том числе, постоянными членами Совбеза ООН: Россией, Францией и большинством штатов США, а также Советом Европы, комиссией ООН по военным преступлениям, Европарламентом, Всемирным советом церквей и Ватиканом. Парламентами нескольких европейских стран приняты законы, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян. Однако братская Грузия до сих пор официально не выразила своё отношение к этому вопиющему международному преступлению. Мы, общественная организация "Джавахкская диаспора России", обращаемся к президенту и парламенту Грузии, с просьбой признать Геноцид армян в Османской Турции 1915-1923 годов на законодательном уровне и объявить 24 апреля в Грузии Днём памяти жертв Геноцида армянского народа. Это необходимо во имя правосудия, морали и демократии, что позволит прочно заложить фундамент политико-правовой ликвидации его последствий. Мы обращаемся с просьбой к президенту Грузии о ежегодном Обращении к армянам 24 апреля, отдавая тем самым, дань памяти невинным жертвам Геноцида армян. Такое обращение не только ответит чувствам армян, но и повысит престиж Грузии на мировой арене. Мы призываем дружественный нам грузинский народ своим справедливым голосом, присоединиться к мировому сообществу, признать Геноцид армян и осудить любые проявления межнациональной ненависти, национальной дискриминации и вражды, чтобы в истории человечества никогда не повторилась подобная трагедия. Мы призываем политические партии Грузии, грузинскую оппозицию, общественные объединения и иные прогрессивные силы Грузии 24 апреля открыто выступить с заявлениями и почтить память невинных жертв Геноцида армян в Османской империи 1915-1923 годов. Признание Геноцида армян - вопрос исторической справедливости и требует проявления политической воли. Вместе с этим признание факта Геноцида армян в Османской Турции покажет силу и сплоченность грузино-армянского цивилизованного общества, единство разума и мира".