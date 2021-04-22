Четверг, 22 Апреля 2021 10:40

АрмИнфо. Сегодня более 100 членов Конгресса подписали двухпартийное письмо, на имя президента США Джо Байдена, с призывом четко и прямо признать Геноцид армян в своем предстоящем 24 апреля заявлении, положив конец замалчиванию этого преступления, совершенного Турцией. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

В АНКА сообщили, что письмо было инициировано конгрессменом Адамом Шиффом и его поддержали 107 его коллег.

В письме напоминается о десятилетних усилиях президента Байдена по вопросу признания Соединенными штатами Геноцида армян. "Мы знаем, что это проблема, с которой вы хорошо знакомы с тех пор, как вы

работали в Сенате и в качестве вице- президента. Мы также ценим, что в качестве вице-президента вы присутствовали на мероприятиях, приуроченных столетней годовщине Геноцида армян в 2015 г. Национальном соборе. Именно в этот столетний юбилей Его Святейшество Папа Франциск на мессе в Св. Собор Святого Петра говоря о Геноциде армян, в частности сказал: "Скрывать или отрицать зло - все равно, что позволить ране кровоточить, не перевязывая ее"", - отмечается в письме.

Конгрессмен Адам Шифф 20 апреля, выступая в зале палаты представителей, чтобы передать открытое письмо президенту Байдену, призвал последнего выполнить свое предвыборное обещание официально признать Геноцид армян.

"От имени сотен тысяч армянских американцев, детей, внуков и правнуков переживших геноцид, я прошу вас сдержать это обещание. Признать Геноцид армян", - сказал Шифф.

"Мы благодарим конгрессмена Шиффа, его коллег в руководстве Армянской фракции и всех тех, кто подписал это двухпартийный призыв к президенту Байдену с призывом положить конец самому длительному замалчивания вопроса. Белый дом может на этой неделе отметить конец позорной эры соучастия Америки в отрицаниях Анкары, что нанесло серьезный удар по столетнему препятствованию Турции правосудию в связи с этим преступлением"- сказал исполнительный директор ANCA Арам Ампарян.

В свою очередь исполнительный директор Армянской Ассамблеи Америки Брайан Ардуни выразил убеждение, что признание со стороны США Геноцида армян не только укрепит доверие к Америке в вопросах прав человека, но и поможет предотвратить геноцид в будущем.