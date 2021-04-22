Четверг, 22 Апреля 2021 10:39

АрмИнфо.Визит Никола Пашиняна в Сюник был не предвыборный, а был связан с некоторыми изменениями, которые он не успел пока еще осуществить в пользу Азербайджана. Об этом в беседе с журналистами перед правительственными дачами ночью заявил кандидат на пост премьер-министра от Движения по спасению Родины Вазген Манукян.

"Он пугал людей войной. У меня такое впечатление, что он не остановил войну, чтобы люди боялись войны. Его нужно, во что бы то ни стало прогнать. У Армении нет будущего с этим лидером. Я говорил, что если оккупация Арцаха была для Азербайджана вопросом престижа, то Сюник для него является стратегическим вопросом. Сюник беспокоит наших соседей, Иран, Китай больше, чем вопрос Арцаха. За почти 3 года его правления он не принес никакой пользы Армении, только Азербайджану",

- сказал Вазген Манукян.

Отвечая на вопрос о возможном задержании глав общин Сюникской области, Манукян сказал, что подобная встреча Пашиняна - это естественный гнев народа, а не организованная акция. <Если он попытается задержать людей, он получит ответ в Ереване. Я бы и подумать не мог, что такой человек может быть лидером в Армении или в какой-либо стране. Такого лидера у нас не было тысячелетиями. Предателя не меняют выборы, его убирают силой>, - сказал он.

Заметим, что сообщается о вызове мэра Мегри Мхитара Закаряна в правоохранительные органы. Как сообщает адвокат Закаряна Гаяне Папоян, что сначала ее подзащитного вызвали в полицейский участок Мегри, затем сказали, что им нужно приехать в Капан, а в конце выяснилось, что повезут в Ереван.

Отметим, что в связи с акциями протеста в Сюникской области РА на фоне визита премьер-министра Армении Никола Пашинян в регион возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 апреля заявил, что нарушители закона в Мегри должны понести строгое наказание. "То, что произошло в Мегри, я уверен, является нарушением закона. И я надеюсь, что правоохранители республики отреагируют на это в очень четкой и жесткой форме, поскольку нельзя допустить, чтобы маленькая группа людей создала впечатление: то есть, вне зависимости от впечатления, нельзя допустить существование атмосферы безнаказанности в республике. Г-Абазян и г-н Казарян надеюсь, что специальными и резкими действиями вы решится этот вопрос и виноватые в видимой для общественности форме будут привлечены к ответственности ",- заявил Пашинян.