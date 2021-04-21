Среда, 21 Апреля 2021 19:04

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нарушители закона в Мегри должны понести строгое наказание. Об этом он заявил 21 апреля в ходе совещания в Сюникской областной администрации регион.

"То, что сегодня произошло в Мегри, я уверен, является нарушением закона. И я надеюсь, что правоохранители республики отреагируют на это в очень четкой и жесткой форме, поскольку нельзя допустить, чтобы маленькая группа людей создала впечатление: то есть, вне зависимости от впечатления, нельзя допустить существование атмосферы безнаказанности в республике. Г-Абазян (директор СНБ.ред.) и г-н Казарян (начальник Полиции.ред.), надеюсь, что специальными и резкими действиями вы решится этот вопрос и виноватые в видимой для общественности форме будут привлечены к ответственности ",- заявил Пашинян.

Отметим, что сегодня утром премьерский кортеж в сопровождении десятков сотрудников безопасности был весьма бурно встречен в Агараке и Мегри. Жители скандировали "Никол - предатель!", "Никол - турок", произошла потасовка между противниками премьера и личной охраной премьера. Затем каджаранцы не пустили Пашиняна в свой город, перекрыв въезды - премьерский кортеж вынуждено объехал Каджаран. К визиту премьера в Капане к зданию областной администрации были стянуты дополнительные силы полиции, военнослужащие и сотрудники СНБ, которые не пускали жителей города к входу в здание. В Капане сторонники премьера встретили его аплодисментами, а противники скандируя "Никол

- предатель!", "Никол- сдающий землю!". Генпрокуратура Армении поручила полиции провести производство в уголовно-процессуальном порядке в связи с событиями в Сюнике.