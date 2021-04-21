Среда, 21 Апреля 2021 16:44

АрмИнфо.Пресс-секретарь Мане Геворкян считает, что "теплый прием" Николу Пашиняну в Агараке и Мегри устроили "известные круги".

"Остановка в Капане, где капанцы тепло приветствуют премьер-министра. А произошедшее в Агараке и Мегри - организованные известные кругами действия и не имеют какой-либо связи с самими агаракцами и мегрийцами", - написала Геворкян на своей странице в соцсети Фейсбук.

Геворкян сообщила также, что Никол Пашинян в рамках визита в Сюникскую область посетил N-скую воинскую часть Министерства обороны Армении. Пашинян обошел воинскую часть, ознакомился с оперативной ситуацией и социально-бытовыми условиями военнослужащих.

На данный момент премьер-министр в здании Сюникской областной администрации проводит совещание с руководством региона. Присутствуют также министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, директор СНБ Армен Абазян, начальник Полиции Ваге Казарян, губернатор Меликсет Погосян, заместители губернатора и другие должностные лица и командир 4-го армейского корпуса генерал- майор Артак Будагян.

Отметим, что ранее премьерский кортеж в сопровождении десятков сотрудников безопасности был весьма бурно встречен в Агараке и Мегри. Жители скандировали "Никол - предатель!", "Никол - турок", произошла потасовка между противниками премьера и личной охраной премьера. Затем каджаранцы не пустили Пашиняна в свой город, перекрыв въезды - премьерский кортеж вынуждено объехала Каджаран и другим путем направилась в Капан. К визиту премьера в Капане к зданию областной администрации были стянуты дополнительные силы полиции, военнослужащие и сотрудники СНБ, которые не пускали жителей города к входу в здание. В Капане сторонники премьера встретили его аплодисментами, а противники скандируя "Никол - предатель!", "Никол

- сдающий землю!". Генпрокуратура Армении поручила полиции провести производство в уголовно-процессуальном порядке в связи с событиями в Сюнике.