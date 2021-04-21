Среда, 21 Апреля 2021 15:08

АрмИнфо.Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог въехать в Каджаран.

Сообщается, что жители Каджарана перекрыли въезд в город. Несколько десятков каджаранцев собрались у центральной площади в знак протеста против его визита. Пашинян и сопровождающая его колонна вынуждено объехали Каджаран и другим путем направились в Капан.

К визиту премьера в Капане к зданию областной администрации были стянуты дополнительные силы полиции, военнослужащие и сотрудники СНБ, которые не пускали жителей города к входу в здание. Несмотря на это, многочисленные капанцы собрались у здания: сторонники премьера при прибытии премьера начали аплодировать и скандировать "Никол - премьер", а его противники встретили Пашиняна, скандируя "Никол - предатель!", "Никол - сдающий землю!"

Отметим, что ранее премьерский кортеж в сопровождении десятков сотрудников безопасности был весьма бурно встречен в Агараке и Мегри. Жители скандировали "Никол - предатель!", "Никол - турок", произошла потасовка между противниками премьера и личной охраной премьера.