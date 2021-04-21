Среда, 21 Апреля 2021 15:08

АрмИнфо.Россия сыграла главную роль в прекращении вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха. Об этом 21 апреля в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, и уже много сделала для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии.

"Россия сыграла, как вы знаете, и главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. Именно на основе взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира: в Азии, в Латинской Америке, в Африке,

со многими странами Европы", - сказал российский лидер, добавив, что последовательно и в приоритетном порядке расширяются контакты с ближайшими партнерами по ШОС, БРИКС, СНГ и союзниками по ОДКБ.

Вместе с тем он подчеркнул, что общие проекты в рамках Евразийского экономического союза нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и благосостояния граждан. "При этом здесь появляются новые, интересные направления: такие как развитие транспортно- логистических коридоров. Уверен, они станут надежными инфраструктурными каркасами большого Евразийского партнерства. Российские идеи этого широкого экономического объединения осуществляются на практике, в том числе и за счет сопряжения с другими интеграционными процессами. Всё это не умозрительные геополитические построения, а сугубо прикладные инструменты решения задач национального развития", - подытожил Путин.