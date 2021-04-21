Среда, 21 Апреля 2021 11:38

АрмИнфо.Президент Азербайджана в своем интервью главному азербайджанскому телеканалу (Azerbaycan Televiziyase) 20 апреля 2021 г озвучил открытые угрозы насилия и войны в отношении всего населения Армении. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Армении Армана Татояна.

"Имея в виду территорию суверенной Республики Армения, он говорил о создании так называемого "Зангезурского коридора" и изгнании населения Армении, независимо от воли Армении. Президент Азербайджана заявил: " Все силы мобилизованы для реализации программы. Таким образом, спустя 101 год азербайджанский народ возвращается в захваченный Зангезур".

До этого, в выступлениях от 12 и 13 апреля, например, президент Азербайджана открыто отмечает, что обычные люди, живущие в Армении и Арцахе, весь армянский народ имеют психологические увечья, переполнены ядом, глупые, дикие, высокомерные, не имеют нравственности и т.д. Вместо этого, демонстрирует, по его мнению, преимущества азербайджанского народа, по сравнению с армянским народом, считает их более высокими по классу, нравственности и морали.

Очевидно, что интервью президента Азербайджана от 20 апреля является доказательством геноцидальной политики, оно содержит запрещенные международным правом элементы террора, адресованные всему населению Армении. Все это осуществляется путем откровенного искажения исторических фактов, представляя Зангезур <азербайджанской исторической территорией", - подчеркнул Татоян.

Защитник прав человека Армении особо констатирует, что президент Азербайджана в особенности после войны 2020 г. делает заявления, свидетельствующие о проводимой им фашистской политике.

По его словам, очевидно, что таким образом президент Азербайджана на высшем государственном уровне нагнетает этническую ненависть, то есть армянофобию и осуществляет публичную пропаганду вражды.

"Профессиональные исследования аппарата омбудсмена Армении подтверждают, что подобная азербайджанская государственная политика лежит в основе зверств азербайджанских вооруженных сил в отношении гражданских лиц и военнослужащих армянской стороны, обезглавливаний, пыток и других военных преступлений.

Результаты работы подтверждают, что азербайджанские военные стреляют по соседству с мирными населенными пунктами, открыто терроризируют мирных жителей и детей, даже при помощи соответствующих знаков", - отмечается в заявлении ЗПЧ Армении.

Также отмечается, что в эти дни омбудсмен Армении проводит работы по сбору фактов в общинах Сюникской области. Результаты работы подтверждают, что азербайджанские военные стреляют по соседству с мирными населенными пунктами, открыто терроризируют мирных жителей и детей, даже показывают рукой соответствующие угрожающие знаки.

Защитник прав человека Армении решительно обращает внимание международных организаций, особенно имеющих мандат на правозащитную деятельность, на эти геноцидальные и фашистские заявления.

"Международные структуры обязаны учитывать, что именно их молчание в ходе войны способствовало еще большим азербайджанским жестокостям, невероятным грубым нарушениям прав. В этом причина того, что президент Азербайджана делает такие агрессивные, расшатывающие основы международного права заявления.

Необходимо решительными, обеспечивающими реальный результат средствами предотвратить геноцидальную и фашистскую политику Азербайджана, государственную пропаганду армянофобии и вражды, чтобы исключить новые нарушения прав, новые военные преступления в будущем", - подытожил Татоян.

Отметим, что президент АР Ильхам Алиев накануне в интервью Азербайджанскому телевидению заявил, что создание Зангезурского коридора полностью отвечает азербайджанским национальным, историческим и будущим интересам. "Мы исполним задачу по осуществлению Зангезурского коридора, хочет того Армения или нет. Если захочет Армения, это можно решить просто, если не захочет - мы решим это силой. Я говорил до войны и во время войны, что они должны убраться с нашей земли по доброй воле, иначе мы их вышвырнем. Так и произошло. Тоже самое будет и с Зангезурским коридором. Азербайджанский народ вернется в захваченный Зангезур спустя 101 год ", - отметил Алиев.