Среда, 21 Апреля 2021 11:37

АрмИнфо.То что произошло с Арменией и Арцахом по итогам 44-х дневной войны произошло по причине неуемной тяги и жажды к власти. В первую очередь в силу того, что приняв власть, ни Серж Саргсян, ни Никол Пашинян так и не инициировали никаких перемен в уже охваченной кризисом стране. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян.

"Сегодня уже постфактум Пашинян на каждом углу твердит о прогнозируемости 44-х дневной войны. Но он, почему-то, молчал об этом, придя к власти в 2018-м. Сегодня он раздает ответственность генералам, дипломатам, всем кроме самого себя. И если бы он действительно считал себя ответственным за произошедшее, то просто не пошел бы на выборы. Более того, сегодня он утверждает, что все было продано до его прихода. Но здесь возникает закономерный вопрос - почему он помалкивал об этом целых три года", - заметил политолог.

Гукасян, в этом свете, подчеркнул полную противоречивость тезиса Пашиняна о том, что "все продано" его собственным неоднократным заявлениям, в том числе сделанным в Степанакерте, что ситуация под контролем и тому же Арцаху ничего не грозит. Таким образом, посылая

обществу противоречивые послания, Пашинян, по его оценкам, фактически скрывал от народа истинное положение дел.

Меж тем, в случае если бы премьер раскрыл обществу реальное положение дел, приоткрыл подробности готовящегося геополитического сценария, геополитической катастрофы, армянский народ, согласно Гукасяну, вынужденно, но сконсолидировался бы вокруг проблем Армении еще в 2018 году. А это привело бы к деятельному противодействию 10 миллионов армян во всем мире реализованному в прошлом году сценарию дележки Армении между Турцией, Россией и Азербайджаном.

"И вот здесь и заключается величайшая ответственность, вина Никола Пашиняна перед лицом армян всего мира. Именно он самолично предотвратил мобилизацию армянства, мобилизацию ресурсов армянства. Меж тем, это была реальная возможность противодействовать готовящемуся к реализации против нас сценарию. Сегодня уже можно констатировать, что скрывая реальность, скрывая готовящейся сценарий, именно Пашинян самолично подставил армянский народ", - подытожил политолог.