Среда, 21 Апреля 2021 11:36

АрмИнфо.Убедительная победа на внеочередных парламентских выборах в Армении "черных" или "белых" - "бывших" или нынешних заложит в нашей стране основы диктатуры. Подобное мнение выразил АрмИнфо секретарь социально-демократической партии "Решение гражданина" Сурен Саакян.

Предотвратить подобную перспективу, согласно политику, возможно единственным способом - появлением в парламенте будущего созыва балансирующей политической силы без которой принятие решений окажется невозможным. По оценкам Саакяна, данная сила окажется способна выполнять функции балансира, получив на выборах от 10-ти до 15% голосов.

"Очень надеюсь, что нашей партии удастся заручиться именно подобной поддержкой наших граждан. Надеюсь, что при помощи избирателей "Решению гражданина" удастся не только пройти в парламент, но и осуществлять данную функцию. Появление в парламенте политической силы, способной являться стабилизирующим фактором в самых различных политических процессах, представляется, весьма важным", - подчеркнул он. По прогнозам политика, политическая реинкарнация "бывшим" на сегодняшний день явно не грозит. Более того, Саакян считает, что подобная перспектива уже сегодня окончательно закрыта, как для Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, так и для Левона Тер- Петросяна. В этом свете, политик отметил, что было бы весьма неплохо, если бы электорат закрыл перспективы воспроизводства у власти и Николу Пашиняну. На его взгляд, это позволило бы совершить на политической арене смену поколений, что, согласно Саакяну, полностью исходит из интересов Армении.

Комментируя роль Москвы в предстоящих электоральных процессах в Армении, в свете недавнего вояжа премьера Пашиняна в Москву и реверансов Роберта Кочаряна российскому руководству, Саакян подчеркнул отсутствие особой разницы в их отношении к России. На его взгляд, и тот и другой способны выполнять заказы из Москвы один лучше другого.

"В любом случае необходимо зафиксировать, что отношение к России имеет весьма существенное влияние на перспективы прихода к власти в Армении. И если, к примеру, Пашинян или же Кочарян вдруг решать выступить против Москвы, это приведет к необходимости траты дополнительных ресурсов. Поскольку им придется объяснять электорату мотивацию и целесообразность подобной позиции. Именно поэтому идти в данном направлении явно не стоит", - подчеркнул Саакян.