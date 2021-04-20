Вторник, 20 Апреля 2021 18:05

АрмИнфо. Армения заняла 63-ую строчку в Индекс свободы прессы по версии организация в поддержку прессы "Репортеры без границ", таким образом, войдя в список стран коричневого цвета (заметные проблемы). Об этом говорится в докладе на сайте органиазции.

Вводимые под предлогом борьбы с коронавирусом ограничения, участившиеся нападения на сотрудников СМИ, освещающих массовые протесты, а также война в Нагорном Карабахе, на которой погибли как минимум семь журналистов, - вот главные причины, по которым регион Восточной Европы и Центральной Азии оказался на предпоследнем месте в мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном организацией "Репортеры без границ" (RSF) 20 апреля. И это даже несмотря на небольшое улучшение ситуации там по сравнению с прошлым годом.

По мнению экспертов RSF, пандемия коронавируса привела к усилению репрессивных тенденций по всему миру. "Еще никогда с момента начала применения актуальной методики (для составления рейтинга свободы прессы в мире. - Ред.) в 2013 году число стран, где ситуацию со свободой прессы можно было оценить как "хорошую", не было таким малым. В 2020 году их количество сократилось с 13 до 12", - подчеркивают эксперты организации. По их данным, в 73 государствах из 180 независимая журналистика полностью или частично блокировалась, еще в 59 странах работа СМИ была затруднительной.

Во многих государствах ограничения на работу журналистов накладывались под предлогом борьбы с распространением коронавируса, говорится в докладе RSF.

Исследование показывает, что журналистам в мире становится все труднее расследовать и освещать деликатные темы, особенно в Азии и на Ближнем Востоке, но также и в Европе, говорится в докладе.

Существенной проблемой стала дезинформация или фейковые новости, которые вводят общественность в заблуждение.

Самые свободные СМИ уже пятый год подряд оказываются в Норвегии, которая занимает первую строчку в рейтинге, и это несмотря на то, что ее медиа подчеркивают отсутствие доступа к общественной информации о пандемии. Финляндия остается на втором месте, а Швеция (3 место, +1) возвращается на третье место, уступив в прошлом году Дании (4 место). Таким образом, рейтинг 2021 года подтверждает форму <северного превосходства> или <скандинавской модели> в вопросе поддержания свободы прессы.

Сейчас лишь 12 из 180 стран, или 7% могут похвалиться благоприятной информационной средой (Белый список).

Еще в 36 странах ситуация со свободой прессы считается нормальной (Желтый список).

В 59 странах есть серьезные проблемы (Коричневый список). В 51 стране ситуация плохая (Красный список).

Наконец, в 20 странах ситуация со свободой прессы крайне тяжелая (Черный список). В самом низу <Индекса> Туркменистан (178) , Северная Корея (179) и Эритрея (180). В этих странах сохраняется абсолютный контроль над новостями и информацией. Так, первые две страны ничего не сообщают о случаях заболеваний COVID-19 , а последняя до сих пор не объясняет судьбу десятка журналистов, арестованных 20 лет назад.

Континентами с самыми благоприятными показателями свободы прессы остаются Европа и Америка (Северная и Южная).

Восточная Европа и Средняя Азия остаются на предпоследнем месте в своем регионе, в основном из-за событий в Беларуси (158 место), где наблюдались беспрецедентные по масштабам репрессии против журналистов, с целью скрыть масштаб акций протеста против объявленных результатов президентских выборов.

В ряде стран Восточной Европы и Средней Азии имели место <эксперименты> по полной блокировке Интернета с помощью программного обеспечения таких транснациональных корпораций, как Allot и Sandvine. На Кавказе это произошло в Азербайджане (167-е место) во время конфликта осенью 2020 года в Нагорном Карабахе.

Безудержная цензура некоторых правительств имела целью контролировать информацию, как в России (150-е место, -1). Там независимые СМИ многие месяцы подвергались сильному давлению, борясь с ложными данными властей о том, как протекает пандемия Covid-19.

Соседняя Грузия расположилась на 60-м месте, и находится в числе стран Коричневого списка.

Ближайшими соседями Азербайджана стали Таджикистан (162), Ирак (163),Ливия (164), Египет (166). Азербайджан опередил Саудовскую Аравию (171), Сирию (174), Китай (177).

Публикуемый с 2002 года Индекс свободы прессы - это главный инструмент для защиты журналистов. Это отражение ситуации со свободой СМИ, основанной на оценке плюрализма, независимости медиа, законодательстве и защищенности журналистов в стране.