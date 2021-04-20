Вторник, 20 Апреля 2021 16:36

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян с Омбудсменом Арманом Татояном в рамках рабочего визита в Сюникскую область, посетили приграничный Давид-Бек.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена, в Давид-Беке состоялась встреча с руководителем общины Капан и старостами сел Давид Бека и Кагнут. На повестке встречи была ситуация в общинах, после прошлогодней войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В частности, было отмечено, что в связи с началом сельскохозяйственной деятельности обострились социальные проблемы. В результате пограничного процесса люди были лишены земель или возможности обрабатывать ее, потому что она перешла под контроль Азербайджана. Более того, есть частные земли, которые, несмотря на юридические кадастровые свидетельства, находятся под контролем Азербайджана. Подробно обсуждались индивидуальные проблемы людей, большинство из которых были зарегистрированы во время предыдущих посещений и им уже дан ход.

Жители общин подняли вопрос о нехватке рабочих мест. Было предложено сформулировать потребности в письменной форме с целью оказания помощи в пределах компетенции президента Армении или Защитника прав человека. В офисе ЗПЧ также напомнили, что мирные жители села Давид-Бек пострадали от атак азербайджанских вооруженных сил во время войны в сентября-ноября 2020 года. Один мирный житель погиб, еще несколько получили ранения.

Затем, Татоян и Саркисян побывали в селе Шурнух, часть которой также перешла под контроль ВС Азербайджана.

Жители села в качестве ключевой проблемы указали вопрос с обеспечением безопасности. Было отмечено, что этот вопрос возник из-за незаконного присутствия азербайджанских военных на дороге к поселку в непосредственной близости от них. На этом фоне есть и нерешенные социальные вопросы. После войны, в результате пограничного процесса, люди потеряли свои дома, землю и пастбища. Люди, лишенные жилья из-за присутствия азербайджанцев, подняли вопрос о строительстве новых квартир.

Защитник прав человека подтвердил свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности в Сюнике, чтобы гарантировать права жителей.