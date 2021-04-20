Вторник, 20 Апреля 2021 15:56

АрмИнфо. Конверс Банк 20 апреля приступил к первичному размещению очередных траншей драмовых и долларовых облигаций в объеме 3 млрд драмов и $10 млн. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Конверс Банка, пояснив, что в ближайшее время они будут доступны в мобайл-приложении банка. Номинальная стоимость драмовых облигаций установлена в 50 тыс. драмов, а долларовых в $100.

Доходность по купону составляет соответственно 9,75% по драмовым облигациям и 5,25% по долларовым облигациям. Срок обращения облигаций в обоих случаях предусмотрен в 36 месяцев, а периодичность выплат по купону - раз в полгода.

Согласно сообщению Банка, вышеуказанные выпуски драмовых и долларовых облигаций по завершении первичного размещения пройдут листинг на фондовой бирже Армении, чем будет дан старт их обращения на вторичном рынке. Привлеченные облигациями денежные средства гарантируются Фондом гарантирования возмещения вкладов.

В течение года Конверс Банк планирует выпустить долларовых и драмовых облигаций общим объемом до $20 млн и 5 млрд драмов, обеспечив тем самым непрерывность предоставляемых клиентам альтернативных финансовых продуктов.

Инвестиции в облигации, в отличие от депозитов, имеют ряд преимуществ, из коих наиболее значимым является освобождение получаемого процентного дохода от налогов. Еще одно преимущество - это возможность продажи облигаций на вторичном рынке до истечения срока их обращения.

Более подробная информация о новых выпусках размещена на сайте Конверс Банка под ссылкой: https://conversebank.am/hy/2021issue/

По данным AMX, на 20 апреля 2021г на фондовой бирже котируется 7 выпусков облигаций Конверс Банка. Это 3 долларовых транша в общем объеме $25 млн, 3 драмовых в объеме 5 млрд драмов, и 1 евровый на 5 млн евро. Все эти выпуски входят в основной список Abond. Выплаты по купонам этих выпусков осуществляются раз в полгода.

Доходность долларовых выпусков с момента первого транша (с 5 мая 2017г) по ныне размещенным снизилась с 5,75% до 5,25%, а драмовых - с августовских 2017г 10,5% до нынешних 9,75%. Из котируемых по состоянию на 20 апреля с.г. на бирже траншей облигаций Конверс Банка в 2021 году, а именно 26 апреля, будут погашены по одному траншу долларовых, евровых и драмовых - соответственно на $10 млн (доходность 5,25%), 5 млн евро (доходность 4%), 3 млрд драмов (доходность 9,5%), которые были выпущены 26 апреля 2018г с завершением первичного размещения 21 августа и вхождением в листинг-лист 5 сентября того же года. Погашение же остальных четырех выпусков (2 драмовых и 2 долларовых) состоится в 2022 году (15 апреля и 17 октября) в общем объеме на 2 млрд драмов и $15 млн.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размешения собственных облигаций средств в объеме 21.5 млрд драмов ($41.2 млн). По объему привлечений от размещения собственных облигаций Конверс Банк удерживает 4-ую позицию.

Отметим, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2021 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 72,89%, компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.